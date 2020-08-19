بعد طلب سعودي الزواج منها، روان بن حسين تتعرض لكارثة (فيديو)

الدبور – تعرضت روان بن حسين الفاشينيستا الكويتية، لكارثة بعد تقدم سعودي غريب الأطوار، للزواج منها بطريقة عجيبة، عن طريق بث فيديو يطلب يدها، لأنها جميلة وتملك المال والعلم وهو لا يملك إلا فحولته، كما قال في فيديو تم تداوله بشكل واسع، وأثار سخرية متابعي روان.

و ظهرت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين، في مقطع قصير بحسابها عبر تطبيق ”سناب شات“ وهي على كرسي متحرك، بعد سقوطها أرضًا خلال رحلة ترفيهية لها بإحدى المراكز التجارية في دبي برفقة والدها ووالدتها وطفلتها.

وسارع والد روان بن حسين، إلى نقلها للمستشفى لعرضها على الطبيب حيث اتضح أنها تعرضت لكسر في قدمها وتمزق في الأربطة، ما جعلها تلتزم المنزل لفترة من الوقت.

وشاركت روان بن حسين متابعيها منشورًا قالت فيه: ”كسرت ريلي ورايحين المستشفى وأمي وأبوي مستأنسين عالكرسي“.

وأوضحت في مقطع فيديو تناقله رواد التواصل الاجتماعي بعدما تساءلوا عن سبب حزنها فقالت: ”ما حدا مزعلني أنا بس زعلاني إني ما راح أمشي على رجلي فترة“.

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سبب الكارثة

و علقت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين، على الفيديو المتداول عبر السوشيال ميديا للناشط السعودي ”رعش“ والذي عرض عليها الزواج.

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وقالت روان في مقطع فيديو بثته عبر سناب شات: ”بعتتلي متابعة مسج قالتلي فيها روان انتي ترند السعودية.. والله أول ما قلتلي هيك قلبي وقف.. قولت شو سويت هاد المرة.. ببص لقيت رعش يخطب روان بنت حسين وهاد خطأ كبير.. اني اسمي روان بن حسين“.

وعرضت روان فيديو رعش لمتابعيها، وعرضت بعده طلب أحد المتابعين منها الرد على رعش، حيث خبأت وجهها بشعرها تعبيرا عن الرفض دون الإفصاح عن ذلك.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو لـ“رعش“، وهو يتقدم لخطبة روان بن حسين بعد طلاقها من زوجها رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف قبل فترة وجيزة.

وقال رعش عبر مقطع الفيديو:

”أنا بتقدم لخطبة روان بن حسين على سنة الله ورسوله، وهي عندها ثلاث خصال ليست موجودة عندي، وهي المال والجمال والعلم.. وإذا كانت تبي فأنا رجال بمعنى الكلمة وعندي الأخلاق ومخافة الله“.

#رعش_يخطب_روان_بنت_حسين



رعش يتقدم لخطبة روان بن حسين عبر مقطع فيديو طلب من المغردين نقله لها؛ بقوله "لا عندي فلوس ولا عندي علم ولا عندي جمال لكني رجل". pic.twitter.com/gjVA3VauAo — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) August 19, 2020