طفلة عمانية شدت إنتباه السيدة الجليلة حرم السلطان هيثم بن طارق وهذا ما حصل..فيديو

الدبور – طفلة عمانية شدت إنتباه حرم سلطان سلطنة عمان، السلطان هيثم بن طارق، وقامت بتقديم المساعدة لها بشكل مباشر، حسب ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

فقد تم تداول فيديو في سلطنة عمان، ل طفلة عمانية طلبت من البعض مساعدتها بعمل إعلان لها، حيث قامت بمشروع صغير لها، كصغر قلبها ونقاوته، ولكن للأسف لم يستجب لها احد.

ولم يقم أحد بإعادة نشر الفيديو أو مساعدتها، لعدم إنتباه الكثير من أبناء السلطنة ربما للفيديو، أو ربما لم يأخذها أحد على محمل الجد نظرا لصغر سنها، وإفتقارها للخبرة.

ولكن الفتاة العمانية أصرت على مشروعها، وقامت بعمل إعلان خاص فيها بكل براءة وبإبتسامة ساحرة، ومن كل السلطنة، لم ينتبه لها أحد، ولكن إنتبهت السيدة الجليلة حرم السلطان هيثم بن طارق لها.

وقالت التاجرة الصغيرة، كما اطلقت على نفسها، في الفيديو الذي لسعه الدبور، أنا التاجرة الصغيرة أبيع حلويات أيس كريم، وعندي هنا أيس كريم لذيذ، وهو اطيب آيس كريم ممكن أن تتذوقه في حياتك.

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و أضافت إنها أخبرت الناس بعمل إعلان لها، ولكن لم يعبرها أحد، وقالت قررت أن أعمل إعلان لنفسي، وقالت طبعا كل يوم اعمل نكهة جديدة، وراح تندمون لأنكم ما اشتريتوا مني.

وظهرت في فيديو ثاني بعد الإعلان الاول، وقالت اليوم أحلى يوم بحياتي، اليوم السيدة الجليلة حرم السلطان هيثم قالت لي ستشتري مني كل اللي عندي، وأضافت بإبتسامة عمانية بريئة، خلص لا حد يجيني اليوم ولا بكره، خلص كل الآيس كريم عندي.

وختمت الفيديو بقولها حسب ما لسع الدبور: السيدة الجليلة تاج فوق الرأس، الله يحفظهم ويدخلهم الجنية، في فيديو مؤثر.

“التاجرة الصغيرة” تعبر عن شكرها وامتنانها للسيدة الجليلة حرم جلالة السلطان المعظّم- حفظه الله ورعاه- على الدعم الذي قدمته لها.

وكانت "التاجرة الصغيرة" قد طلبت سابقا من أناسٍ الإعلان لها عن بضاعتها فلم يستجيبوا لها. pic.twitter.com/m5KcJfJA5d — السلطنة نيوز (@NewsSultanate) August 20, 2020