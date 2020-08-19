فيديوهات مرعبة جديدة من إنفجار بيروت
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فيديوهات مرعبة جديدة من مستشفى سان جورج لحظة وقوع انفجار بيروت

By وطن الدبور
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الدبور – نشر مستشفى سان جورج، فيديوهات مرعبة جديدة من كاميرات المراقبة المثبتة داخل المستشفى، للحظة وقوع إنفجار بيروت، الذي تسبب بدمار هائل لم تشهده العاصمة بيروت من قبل لهذا الشكل.

ويقع مستشفى سان جورج على بعد أقل من ميل واحد من ميناء بيروت المنكوب، الذي حدث به الإنفجار الذي خلف آلاف الضحايا بين قتلى وجرحى ومشردين.

الفيديو تم تداوله بشكل واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وأثارت فيديوهات مرعبة جديدة، حالة من الغضب و الحزن، الذي تجدد بعد مرور فترة من الإنفجار الذي لم تعرف أسبابه حتى اليوم، ولا من المسؤول عنه.

الإنفجار ادى إلى إستقالة الحكومة، ولكن لم يهدأ غضب الشارع بعد، ويطالب الشعب اللبناني بمحاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة من أعلى الهرم إلى أصغر مسؤول.

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