جريمة تقشعر لها الأبدان، حرق طفلة سورية بالأسيد على طريقة بن سلمان

الدبور – في جريمة تقشعر لها الأبدان، عثر على جثة طفلة سورية تم حرقها بمادة الأسدي على طريقة بن سلمان ولي عهد السعودية، عندما قتل وقطع الصحفي المغدور جمال خاشقجي ومن ثم حرق جثته بالأسدي.

حيث عثر سكان قرية المهاوش الواقعة بشرق ريف مدينة الرقة في شمال سوريا، على جثة طفلة سورية ملقاة في أطراف القرية ومحروقة بمادة الأسيد.

وأفادت تقارير إعلامية سورية الخميس، بأن الطفلة، فاطمة المهاوش، البالغة من العمر 9 أعوام، اختفت قبل 3 أيام، وتلقت عائلتها الليلة الماضية خبر العثور على جثتها.

ورجحت العائلة أن تكون طفلتهم قتلت حرقا، حيث ظهرت تشوهات في عدة مناطق بجسدها، ناجمة عن سكب المادة الحارقة عليها، فيما لا يزال سبب الوفاة غير معروف.

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ويعتقد أن الطفة تعرضت للإعتداء قبل حرقها لإخفاء آثار الجريمة المروعة التي هزت الشارع السوري و العربي لبشاعتها، خصوصا إنها كانت على طريقة ولي عهد السعودية، السنة التي سنها بالتخلص من الجريمة عن طريق الحرق.