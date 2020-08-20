رانيا يوسف تكشف عن صدرها في أول تغريدة في العام الهجري الجديد وتثير ضجة

الدبور – تواصل الممثلة المصرية العجوز المتصابية رانيا يوسف المثيرة للجدل، تواصل إستفزاز جمهورها و النشطاء بصورها وفيديوهاته المخلة ، و التي لا تناسب سنها، ولا وضعها كأم لديها بنات في سن المراهقة.

رانيا يوسف وفي أول إدراج بوست في العام الهجري الجديد، وبدل أن تختفي على الأقل من وسائل التواصل الإجتماعي، قامت بنشر صورة على البحر وقد أظهرت صدرها بشكل جريء جدا كعادتها في معظم صورها.

وقد زادت شهرتها ومتابعيها عبر وسائل التواصل المختلفة، بعد إظهار مؤخرتها في فيديو شهير إنتشر بشكل واسع، وكان وقت مهرجان القاهرة السينمائي، عندما إرتدت فستان فاضح كشف عن مؤخرتها بشكل كامل.

وقالت وقتها بعد إثارت ضجة كبيرة وصلت إلى تقديم بلاغ ضدها وإستدعاء لدى النيابة العامة، قالت إنها البطانة، بطانة الفستان الداخلية إرتفعت فجأة ولم تستطع إنزالها.

الأمر الذي كذبه جميع الخبراء، وبعد إنتهاء الضجة عادت لنشر صور فاضحة أكثر، فكل صورة تكشف فيها عن جسمها تحصل على نسبة متابعين جدد، وهو لب الموضوع، خصوصا بعد إنتهاء نجوميتها وتقدمها بالسن.

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وكانت قبل يوم قد أثارت ضجة أيضا عندما قامت بتصوير نفسها داخل “الجيم” النادي الرياضي وهي بملابس كشفت عن تفاصيل جسمها أمام العامة، وهي تقوم بالتدريب.

وعلق الكثير من متابعيها بغضب وسخرية على الفيديو الذي نشرته على صفحتها، حيث علق أحدهم عليها بقوله: “بتكمل مسيرة سما المصري صورني وركز على التوتا تقريبا هو نفس المصور لما سما اتحبست كمل طريقه مع رانيا يوسف”

وقال آخر ما نصه: دائما بتحاولي تكوني صغيرة السن غير أن معظم ملابسك غير محتشمة هذه هي العقيدة الإسلامية و الأخلاق الحميدة في التربية و الحشمة و الوقار ليس لينبهر بك العالم الأهم هو الله رب العالمين

دائما بتحاولي تكوني صغيرة السن غير أن معظم ملابسك غير محتشمة هذه هي العقيدة الإسلامية و الأخلاق الحميدة في التربية و الحشمة و الوقار ليس لينبهر بك العالم الأهم هو الله رب العالمين — Hossam Salah (@HossamS36821533) August 19, 2020