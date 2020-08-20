شاهد بن زايد في قصة معبرة وحزينة، أثارت مشاعر النشطاء على تويتر (فيديو)

الدبور – ولي عهد أبوظبي بن زايد ظهر في فيديو مؤثر وهو يخاطب شعبه، ويتحدث عن قصة حقيقية حصلت معه شخصيا، وهذه القصة كانت معبرة وحزينة ومحفزة في فس الوقت للأجيال القادمة.

ويستمر الحساب الناشط على موقع تويتر، و الذي يغرد باسم ابو منشار، بنشر فيديوهات ساخرة عن حقيقة الوضع في الخليج خاصة، ويختص في السعودية و الإمارات، لدورهما المشبوه في المنطقة، ولأن ولي عهد أبوظبي يشكل مادة دسة للسخرية.

فقد نشر أبومنشار فيديو لولي عهد أبوظبي وهو يخاطب شعبه، في إحدى التجمعات، وفي المقطع المضحك يقول شيطان العرب، نزلت في “منطقة” اسمها باكستان، ولم أكن أعلم أن هناك دولة في العالم غير دولة أبوظبي.

المقطع وإن كان مقتطع من كلمة ربما طويلة، ولكنه كباقي فيديوهات أبومنشار يحاكي الواقع بطريقة ساخرة، قل ما تجدها بهذه الطريقة في الوطن العربي.

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يا سلام على القصة عبرة صحيح 😂👇 pic.twitter.com/7BCfdtLieB — ابو منشار (@abukarsh2018) August 20, 2020

وتتميز جميع فيديوهات ابومنشار، حتى المركب فيها بوجوه بن زايد و بن سلمان، بأنها تنقل الحقيقة كما هي، ولكن بطريقة ساخرة، فقد نشر فيديو مقطع من فبم عمر المختار الشهير، وركب بن سلمان و بن زايد على وجوه الوفد الذي ذهب لعمر المختار لإقناعه بالإستسلام لإيطاليا وقتها، وكأن الزمن يعاد بطريقة مختلفة.