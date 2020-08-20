شاهد ضربة قطرية حرة مباشرة للإمارات، ستتسبب بجلطة دماغية لشيطان العرب!

الدبور – في ضربة قطرية جديدة، حرة مباشرة للإمارات، ستتسبب هذه المرة بجلطة دماغية لشيطان العرب، الذي لم تبق طريقة لشيطنة ومحاربة قطر إلا قام بها، حتى وضع يده بيد الإحتلال الإسرائيلي، وصرف مليارات الدولارات لمحاربتها.

ومع ان ضربة تنظيم كأس العالم مازالت الإمارات تعاني منها حتى اللحظة، ومازالت تصرف الملايين لمنعها، جاءت ضربة كروية جديدة على رأس شيطان العرب، ولي عهد أبوظبي بن زايد.

فقد تقدم الاتحاد القطري لكرة القدم، رسميًا بملف استضافة كأس آسيا 2027.

جاء ذلك بعد إعلان الاتحاد الآسيوي بدء استقبال الطلبات المتعلقة باستضافة البطولة. وقال بيان صادر عن الاتحاد القطري، الخميس: “قام الاتحاد (..) بإرسال ملف متكامل لاستضافة كأس آسيا 2027”.

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وأضاف أن الملف “يتضمن جميع متطلبات شروط الاستضافة مدعمًا بالبطولات الكروية التي استضافتها دولة قطر، على المستوى القاري والعالمي خلال السنوات الماضية، وما يتم التحضير له من استضافات رياضية أخرى في المستقبل القريب”.

وتابع: “نؤكد بأن ملفنا بإذن الله سيلقي إعجاب الكثيرين من الاتحادات الشقيقة والصديقة في القارة الآسيوية، بناءً على رصيدنا التنظيمي المتميز في مجال تنظيم البطولات والأحداث العالمية الكبرى”.

وتستعد قطر خلال الأعوام المقبلة لاستضافة العديد من البطولات القارية والعالمية، أهمها نهائيات كأس العالم للرجال 2022، الذي ينطلق في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر من العام ذاته.

الاتحاد القطري لكرة القدم يعلن رسمياً تقديم ملف استضافه #كأس_آسيا 2027 🏆 pic.twitter.com/BRr8aOfMTf — الاتحاد القطري لكرة القدم (@QFA) August 20, 2020

ولبطولة كأس آسيا ذكريات سيئة لدى الإمارات، عندما فاز منتخب قطر على الإمارات بأرضها وبدون جمهور، بعد منه السلطات الامنية من السماح للجمهور القطري من دخول الإمارات، وتعمل الإمارات على منع إقامة بطولة كأس العالم المقررة عام ٢٠٢٢ في قطر، وتسعى لمنع إقامة أي بطولة على أرض قطر.

وإن نجحت قطر بإستضافة البطولة ستكون ضربة قطرية جديدة فوق رأس المسكين بن زايد، الذي تتوالى الضربات فوق رأسه من كل حدب وصوب.