شيطان العرب طلب من ترامب حلاوة التطبيع، نقل القاعدة الأمريكية من قطر إلى الإمارات

الدبور – طلب شيطان العرب ولي عهد أبوظبي، الرئيس الامريكي حلاوة التطبيع مع الإحتلال، هدية فوق البيعة، وهي حسب خبير عسكري أمريكي، نقل القاعدة العسكرية الأمريكية الموجودة في قطر إلى أبوظبي.

وهي القاعدة العسكرية التي لطالما هاجم الذباب الإماراتي، بأمر من شيطان العرب قطر بسببها، واتهمها بأنها محتلة من قبل الامركان بسببها، ومن ثم تم مهادمة قطر بسبب وجود قاعدة عسكرية تركية، ربما سيطالب بنقلها عنده بالغد.

وأكد الخبير العسكري الأمريكي “لورانس ويكرسون”، إن “جون هانا” مستشار الأمن القومي السابق، لنائب الرئيس الأمريكي “ديك تشيني”، يحاول تسويق الفكرة لدى دوائر صنع القرار في واشنطن.

وعمل “هانا” مستشارا رفيعا في “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات”، وهي مؤسسة داعمة لإسرائيل في الولايات المتحدة، يمولها الملياردير “شلدون أديلسون” صديق رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”.

ووفق تحقيق موسع أجرته شبكة “دويتشه فيله” الألمانية، فإن (إسرائيل) تدعم الرغبة الإماراتية في نقل القاعدة الأمريكية في “العديد” بالعاصمة الدوحة، إلى أبوظبي.

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وربطت الشبكة بين اتفاق التطبيع المعلن بين الإمارات وإسرائيل، الأسبوع الماضي، وتحقيق هذا الطلب.

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ونقلت عن خبراء قولهم، إن ولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد”، سيشعر أن الفرصة تزداد؛ لتحقيق رغبته.

وكانت رسائل البريد الإلكتروني المخترق لسفير الإمارات في واشنطن “يوسف العتيبة” كشفت عن علاقة وثيقة بينه وبين “جون هانا”.

وتقود الإمارات إلى جانب السعودية والبحرين ومصر، قطيعة مع قطر، منذ يونيو/حزيران 2017، وتفرض عليها حصارا بريا وبحريا وجويا، بدعو “دعمها للإرهاب”، وهو ما تنفيه الدوحة، وتقول إنه محاولة للسيطرة على قرارها الإقليمي.