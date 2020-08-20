ناشطة عمانية بمليون رجل، تنشر رسالة مؤثرة بالفيديو لوزير خارجية عمان عن التطبيع

الدبور – ناشطة عمانية نشرت رسالة خاصة لوزير خارجية سلطنة عمان الجديد، السيد بدر البوسعيدي، بعد أيام من قرار تعيينه من قبل السلطان هيثم بن طارق، في سلسلة قرارت إتخذها لإضافة دم جديد للسلطنة، لمرحلة نهضة جديدة كما قال أكثر من مصدر من المتخصصين في الإقتصاد و السياسة.

الناشطة العمانية في مجال رفض التطبيع مع الإحتلال الإسرائيلي، وجهت رسالة مؤثرة، بلغ صداها ليس سلطنة عمان فقط، بل وصلت إلى العالم العربي كله وخاصة داخل فلسطين، لما تحمله من صدق مشاعر الشعب العماني الأصيل، الذي يرفض بكل قوة التطبيع مع المحتل.

وقالت فتاة عمانية على موقع تويتر بتغريدة لسعها الدبور، وأرفقت بها فيديو لها، “إلى أي عماني يتفق مع تصريحاتي في هذا المقطع، أطلب منك أن تغرد بوسم #لا_تفعلها لمعالي الوزير بدر البوسعيدي وزير الخارجية فضلا عن #عُمانيون_ضد_التطبيع#التطبيع_خيانة#فلسطين_قضيتي#لا_للتطبيع#خليجيون_ضد_التطبيع كل الشكر والاحترام لكل عربي وفي أبي”

وقالت في الفيديو بعد تهنئة خاصة للسيد الوزير الجديد، بدر البوسعيدي على الشرف العظيم الذي حصل عليه من السلطان هيثم بن طارق، أطلب منك، بل أتوسل إليك أن لا تدعنا نطبع العلاقة مع الكيان الصهيوني.

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و أضافت بكلمات مؤثرة وصادقة وبكل هدوء الفتاة العمانية الراقي: “وأن نعود لإستخدام كلمة شهيد بدل قتيل، وجيش الإحتلال بدل جيش الدفاع، و الكيان الصهيوني بدل إسرائيل، وأن نعود لإدانة جرائم هذا الكيان الغاصب.”

وختمت رسالتها المسجلة بما نصه كما لسع الدبور:” أرجوك يا معالي الوزير لا تفعلها”

إلى أي عماني يتفق مع تصريحاتي في هذا المقطع، أطلب منك أن تغرد بوسم #لا_تفعلها لمعالي الوزير بدر البوسعيدي وزير الخارجية 🇵🇸🇴🇲



فضلا عن #عُمانيون_ضد_التطبيع #التطبيع_خيانة #فلسطين_قضيتي #لا_للتطبيع #خليجيون_ضد_التطبيع



كل الشكر والاحترام لكل عربي وفي أبي 💕 pic.twitter.com/2SwewPjExD — Malaakadoodle (@MalaakAlAbri) August 20, 2020

الفيديو حصل على الكثير من التفاعل، فمنهم من هاجمها ومنهم من أثنى عليها واعتبرها تنطق بلسان كل عماني حر شريف، ومنهم من إضهدها لانها فتاة ولا يحق لها التحدث حسب فهمه وجهله في أمور ما اطلق عليها السياسة، مع أن قضية التطبيع قضية إنسانية بحتة، فهي قضية محتل وغاصب وقاتل.

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