إعتقال شاب سعودي صور فيديو لنادي ليلي اعترض على وجوده بجانب منزله شاهد

الدبور – إعتقلت السلطات السعودية، شاب سعودي نشر فيديو بداية هذا العام واشتهر الفيديو وتم تداوله وقتها بشكل واسع، وعرف بفيديو كيف أربي بناتي بجانب ملهى ليلي.

وبعد إنتشار الفيديو بشكل واسع إختفى الشاب تماما، ولم يذكر أحد ما مصيره، ولم تذكر السلطات السعودية كعادتها إنها إعتقلت الشاب السعودي وقتها، الذي فقط إعترض على وجود النادي الليلي بجانب منزله تماما.

ولم يعلم احد مصير السعودي المسكين الذي تحرم قوانين الترفيه الإعتراض، حتى كشف حساب “معتقلي الرأي” على موقع تويتر، أن السلطات السعودية اعتقلت المواطن “حزام الأحمري”، وهو موظف في ميناء جدة البحري، على خلفية الفيديو الذي أبدى فيه رفضه وجود ملهى ليلي قرب بيته بذات المدينة، وتساءل: “كيف أربي بناتي قرب مرقص؟”.

جاء ذلك في تغريدات نشرها حساب “معتقلي الرأي” على “تويتر”، وقال فيها إنه تأكد من “اعتقال الأحمري في فبراير/شباط الماضي”.

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وأضاف الحساب: “للعلم، تم حرمان الشاب حزام الأحمري من الاتصالات ومن توكيل محام، وتم توجيه تهمة تأليب الرأي العام، له تحت المادة 6 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية”.

وكان “الأحمري” بث مقطع فيديو قصير، أعرب خلاله عن تضرره من وجود ملهى ليلي بجوار منزله، وقال لا نستطيع أن نعيش منه، وتساءل: “هل هذا شرع محمد بن سلمان، كيف أربي بناتي الثلاثة في ظل هذا الإسفاف؟”.

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تأكد لنا خبر #اعتقال_حزام_الأحمري، وهو موظف في ميناء جدة البحري، وقد تم تم الاعتقال بتاريخ 10 فبراير الماضي على خلفية فيديو أبدى فيه رأيه بوجود "مرقص" قرب بيته، ويقول فيه "كيف أربي بناتي قرب مرقص"! pic.twitter.com/wgNtV2JnjY — معتقلي الرأي (@m3takl) August 20, 2020

يذكر أن السعودية وبعد غزوة بن سلمان الترفيهية، تحرم على أي مواطن إنتقاد هيئة الترفيه، كما كانت في السابق تحرم إنتقاد هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، ويعتبر تركي آل الشيخ خط أحمر بالنسبة لولي عهد السعودية بن سلمان.

وتم إعتقال عدة شخصيات على نفس الخلفية وهي إنتقاد هيئة الترفيه وبرامجها، قبل أن تأتي جائحة كورونا ومرض ركي آل الشيخ لتنهي هذه المهزلة، ولكن لا يزال يعاني الكثير من النشطاء في المعتقلات، تحت قانون تأليب الرأي العام ضد ترفيه سموه.