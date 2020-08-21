فتاة بريطانية
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إنتحار فتاة بريطانية لأنها لا تحصل على “لايكات” على صورها في فيسبوك (صور)

By وطن الدبور
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الدبور – فتاة بريطانية ضحية جديدة من ضحايا الفيسبوك، حيث من مصائب ومشاكل هذا العصر، وهذا الجيل، هي وسائل التواصل الغجتماعي، التي أخرجت الكثير من الامراض و الجهل و الخبث و الخبائث، و الذباب أيضا كما حصل في الإمارات.

من هذه المشاكل هو المنافسة على من يحصل على إعجابات أكثر “اللايكات” على أي منشور ينشره أو صورة يضعها، خصوصا من الفتيات، فقد وضعت فتاة بريطانية عمرها 19 عاما حبلا حول رقبتها واتصلت بصديقها قائلة إنها ستنتحر فورا قبل أن تنهي حياتها بسبب عدم تلقيها عددا كافيا من رموز ”لايك“ على صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي ”فيسبوك”.

وأفادت صحيفة ”صن“ البريطانية، أن تشول دافيسون اتصلت هاتفيا بصديقها من منزلها في مدينة ”دورهام“ شمال شرق بريطانيا وقالت له: ”وضعت حبلا حول رقبتي وسأفعلها“.

وأشارت إلى أن رجال الشرطة هرعوا إلى منزل الضحية بعد أن أبلغ عنها صديقها إلا أنهم وصلوا متأخرين، إذ عثروا عليها ميتة والحبل حول عنقها.

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ونقلت الصحيفة عن أفراد في أسرة تشول قولهم إنها كانت تتلقى علاجا نفسيا منذ عامين وإنها توقفت عن تلقي العلاج أخيرا.

وقالت: ”أبلغت الأسرة المحققين أن تشول كانت تعشق تلقي ”لايك“ على صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي وكانت دائما تحذف صورها التي لا تتلقى عددا كافيا من اللايكات“.

بدورها قالت والدتها كلير أن ابنتها كانت دوما تطلب من الأسرة التعليق بـ“لايك“ على صورها في مواقع التواصل، مضيفة: ”أعتقد بان شبكات التواصل الاجتماعي هي المسؤولة عما حدث لابنتي“.

وتخيل هذه الفتاة لو تعرق عليها الجمهور العربي في السعودية أو الإمارات، لحصلت على لايكات، وبل على وظيفة محترمة بجانب الذباب لتحصل على لايكات أكثر، كما فعلوا مع الإعلامية اللبنانية ريما معلوف.

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