حفل لبناني عاري في السعودية يثير ضجة واسعة بعد إنتشار الفيديوهات

الدبور – حفل لبناني عاري في السعودية، في فيديوهات خرجت من السعودية وأثارت ضجة واسعة على وسائل التواصل الإجتماعي، بعدما قيل إنه للبنانيين على أحد شواطئ الخبر في السعودية.

ووصف ناشطون المشهد بـ“التعري الفاضح“ ودشنوا هاشتاغ بعنوان ”لبنانيون يتعرون في الخبر“.

ويظهر الفيديو حفل لبناني ل مجموعة من النساء والرجال بثياب البحر، كما يرفع بعضهم العلم اللبناني، وهو ما دعا نشطاء للقول بأنهم من الجالية اللبنانية في السعودية.

ولاقى المقطع رفض كثير من النشطاء، إن كان بسبب التوقيت الذي يأتي في ظل إجراءات احترازية لمنع تفشي وباء كورونا، أو إن كان بسبب اللباس الذي وصفوه بـ“الفاضح“.

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وأبدى حساب باسم خالد بن عبدالعزيز استهجانه من المقطع قائلا ”يا ساتر تشوفون الي أشوفه؟“

ياساتر ياساتر ياساتر تشوفون اللي اشوفه ؟😫 #لبنانيين_يتعرون_في_الخبر pic.twitter.com/Q6v9ETQ4Z0 — خالد بن عبدالعزيز ، متعافي Covid-19 😷 (@A79801) August 21, 2020

ونشرت صحيفة سبق السعودية المقطع معلقة عليه ”فيديو متداول لمجموعة من النساء والرجال من أحد الجنسيات العربية يخالفون قيم المجتمع وانظمة الذوق العام بإحدى الشواطئ ، ومغردون يطالبون بالقبض عليهم .

ووصف حساب باسم سعد شيبان الغامدي، المقطع المتداول بـ“الانحلال الخلقي والاختلاط والتعري“ مشيرا إلى أن المقطع تم تصويره في كورنيش الخبر .