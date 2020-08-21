فيديو: أردني يعذب طفلته بطريقة متوحشة يثير ضجة واسعه في الأردن

الدبور – إنتشر فيديو ل أردني يعذب طفلته بطريقة بشعة ومروعة، خلت من الأبوة ومن الإنسانية، في مشهد تقشعر له الأبدان، أثار ضجة واسعة في الأردن.

وقد صدم الشارع الأردني و العربي بعد إنتشار الفيديو بشكل واسع، على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث عبر الكثير عن غضبهم من هذا الأب أو هذا الشيء بصورة إنسان، حيث قام بقذف الطفل بقوة على سرير أو مكان خشبي ومن ثم وقع على الأرض.

وعلم الدبور أن الامن في الأردن تدخل وفتح تحقيقا للتوصل لهوية هذا الرجل، الذي يبدو أن شخصا آخر معه إشترك في عملية تعذيب الطفلة أو الطفل، وهو من صور الفيديو.

واعتبرت الاجهوة الأمنية أن من صور الفيديو لا يقل إجراما عن الفاعل، ويستمر التحقيق لمعرفة إن كان الفيديو صور داخل الأردن أم خارجها، وتوقيت تصويره.

ولم يستطع الدبور التأكد من مكان تصوير الفيديو ولا هوية من كان فيه، حيث حتى كتابة هذا الخبر، لم يصدر أي بيان تفصيلي من الأجهزة الأمنية في الأردن، ولكن قالت مواقع مختلفة إنه أردني يعذب طفلته.

- Advertisement -

إقرأ أيضا: ناشطة عمانية بمليون رجل، تنشر رسالة مؤثرة بالفيديو لوزير خارجية عمان عن التطبيع

الامن العام : نتحقق من فيديو وردنا لشخص يعذب طفلاً صغيرا ، ولم يتسنَ لنا لغاية الان التأكد من حيثياته او مكان حدوثه ان كان داخل المملكة او خارجها . #الأردن pic.twitter.com/PcLPtFp0MR — خبرني Khaberni (@khaberni) August 21, 2020

الفيدو أثار موجة من الغضب و القرف من قبل النشطاء، وعلقوا على إجرام هذا الرجل الذي لم يشهد له أحد مثيل من قبل، حيث علق ناشط بقوله: “بدي طبيب نفسي بعد هالمنظر ول الله اكبر لهدرجة فقد الناس معني الرحمة”

إقرأ أيضا: جريمة تقشعر لها الأبدان، حرق طفلة سورية بالأسيد على طريقة بن سلمان