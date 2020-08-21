ملك البحرين ينافس أردوغان بعد حقل الغاز ويكرم أجمل بقرة و كلب في إنجاز تاريخي

الدبور – ملك البحرين وفي منافسة قوية للتغطية على الخبر الذي أعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن إكتشاف حقول غاز تقدر سعته ب 320 مليار متر مكعب في البحر المتوسط، أقام مسابقة كبيرة حازت على تغطية إعلامية اكبر من تغطية الغاز التركي.

فقد نشر ناشط على موقع تويتر، فيديو لحفل ضخم أشرف عليه ملك البحرين بنفسه، وصرف عليه الملايين واعتبره إنجازا يفوق إنجازاتتركيا كلها.

الحفل كان لإختيار أجمل بقرة و أجمل كلب وأجمل بعير في البحرين، وشار في هذا الإنجاز اكثر من ١٠٠ بقرة و١٠٠ كلب بحريني من أجمل الكلاب في العالم.

وفازت بقرة وصاحبها بلقب أجمل بقرة، وحصل على جائزة مالية ضخمة، يقال إنها اكبر من الجائزة المالية التي حصل عليها طاقم التنقيب عن الغاو التركي من أردوغان.

وبينما أشرف أردوغان بنفسه على عملية التنقيب وتابعها عبر القمر الصناعي، حضر ملك البحرين بنفسه حفل أجمل بقرة وأشرف عليه شخصيا.

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الناشط تركي الشلهوب نشر الفيديو على صفحته على موقع تويتر، ولا يهم تاريخ الحدث، ولكن قوته وضخامته و الإنجاز التاريخي لملك البحرين.

في مبادرة مهمة، وبحضور كبار المسؤولين… ملك البحرين يكرِّم أجمل كلب وأجمل بقرة pic.twitter.com/W4yg4A6SYe — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) August 21, 2020

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و أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن “البشرى” التي وعد الأتراك بزّفها لهم قبل يومين وقال إنها “ستفتح عهدا جديدا لتركيا”.

وكشف أردوغان عن اكتشاف أكبر حقل للنفط للغاز في تاريخ تركيا الذي يحوي على 320 مليار متر مكعب، بعد تنقيب السفن التركية في البحر الأسود.

وقال الرئيس التركي في مؤتمر صحفي، الجمعة، من ولاية إسطنبول: “فتح الله لنا طاقة خير كبيرة في مكان لم يكن بالحسبان”.

وأضاف: نتوقع اكتشافات أخرى ليس في البحار فقط بل وفي البر التركي أيضا.

ووصف هذا اليوم بأنه “يوم تاريخي لتركيا”. وأضاف: “نفذنا كامل عملية التنقيب بإمكانات وطنية”.

وقال: انتقلنا لمصاف أبرز الدول في العالم من خلال سفينة الفاتح التي نعيش بفضلها فرحة اليوم وكذلك سفينتي ياووز والقانوني.

لحظة إعلان #أردوغان عن اكتشاف #تركيا لأكبر حقل نفط في البحر الأسود ويحتوي على 320 مليار متر مكعب من #الغاز الطبيعي. pic.twitter.com/HUNgC7Ve5N — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 21, 2020