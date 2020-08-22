شاهد حاكم دبي قبل أن تخلعه الاميرة هيا، اليوم يبحث عن زوجة من تل أبيب!

الدور – أعاد النشطاء في مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو لـ حاكم دبي قبل أن تخلعه الأميرة هيا وتهرب من قصره السادي، وكيف كان مغرم بحب فلسطين، قبل أن يتحول إلى مطبع بشكل جنوني ومحب للإحتلال الإسرائيلي.

وربما الخطوة القادمة لحاكم دبي بن راشد، هي الإرتبطاط بفتاة من الإحتلال، ليرد الصفعة الهاشمية التي تلقاها من الاميرة هيا بنت الحسين، وأفقدته توازنه.

مقطع الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع وأثار حالة من الجدل، يوثق أبيات شعر ألقيت قبل 10 سنوات من نجل حاكم دبي “أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم”، حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ودور حكام العرب في القضية الفلسطينية، في كلمات تتنافى بشكل كامل مع حالة الهرولة الإماراتية تجاه دولة الاحتلال الإسرائيلي الآن، وتوقيع الإمارات اتفاقية سلام وتعاون مشترك معها.

وبدأ نجل حاكم دبي قصيدته التي يلقيها بحضور والده محمد بن راشد وأمراء ومسئولين في دولة الإمارات بقوله: “800 سنة معقول ما فينا صلاح الدين؟” قبل أن يصبح الرقم 810 بعد خلع زوجة أبيه.

وتابع الأمير الإماراتي موجهاً تحية لكتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، بقوله: “سلام الله يا خالد يا طارق يا ابن تسفين، سلام الله يا القسام في أرض تحل بها، يا ليت المعتصم واللي ذكرنا بعضهم باقين، رجال صيحة المظلوم لا ثارت تجاوبها”.

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وأكمل نجل محمد بن راشد متحدثأً عن الأنظمة الخليجية التي تتزين بالسيوف، وموجهاً التضامن مع أطفال غزة، وقال: “يا كثر سيوفنا لكن تعلق دوم للتزيين، وخف حنين لو نفزع ترانا ما نرد بها، قسم بالله لو فينا رجل ما غمضت له عين، وأرواح الصغار بدون جرم الموت يجذبها، تسيّرنا الشراذم من المذلة ما نقول الويل، تحدينا الخضوع وغابت العزة وشاربها، تضيع حقوقنا بين حزب يسار حزب يمين، نقول المصلحة وحدة بس كيف نكسبها، رجال أعمال بس همهم تحسب الفلس والفلسين، وجفن الطفل في غزة اللي النوم حاربها”.