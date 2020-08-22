ضاحي خلفان كوهين بكل صراحة: دولة الإمارات بلا شرف وهذه سياسة بن زايد!

الدبور – ضاحي خلفان قالها بكل صراحة ووضوح في تغريدة مثيرة وعجيبة عن دولته الإمارات، وما تعلمه من سيده كما قال، ولي عهد أبوظبي شيطان العرب بن زايد، أن دولة الإمارات تتعامل بلا شرف.

فقد أعاد نشطاء نشر تغريدة قديمة ل ضاحي خلفان ، تحدث فيها عن السياسة المتبعة في دولة الإمارات، وما هي سياسة ولي عهد أبوظبي بن زايد في التعامل مع كافة القضايا في المنطقة و العالم.

وقال بإختصار هي بلا شرف، فقط مصلحة الإمارات، حيث لسع الدبور التغريدة القديمة التي جاء فيها ما نصه: لا مكان للشرف في العمل السياسي، وأضاف: وسر نجاحنا في الإمارات هو العمل بدون شرف، وهذه حكمة سيدي محمد بن زايد الله يطول في عمره”

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وأعاد النشطاء نشر التغريدة التي يبدو تاريخها في عام 2015 وهي بإختصار توضح سياسة شيطان العرب و المنهج الذي تسير عليه دولة الإمارات.

ضاحي خلفان اعترف بنفسه أن (السياسة الإماراتية … بلا شرف).. pic.twitter.com/AdRNgb0cev — نحو الحرية (@hureyaksa) August 22, 2020

يذكر أن ضاحي خلفان، نشر الكثير من التغريدات التي تطبل لإتفاقية السلام و التطبيع مع الإحتلال، لأن الأمر هنا لا يتعلق بالشرف الذي يفقده سيده بن زايد كما قال، وبل نشر تغريدات هاجمت الفسطينيين ومدحت الإحتلال الإسرائيلي.

وأثارت تلك التغريدات غضبا في الشارع الغربي، للمدى الذي وصل له البعض في الإمارات من الدناءة و الخنوع و الهرولة نحو الإحتلال.

يهودي مش صهيوني، يهودي مش محتل، يهودي مش قاتل، وبعدي المفروض انك ضد من يستخدم الدين في السياسة، أم أن الأمر مخصوص لكم فقط؟ إفهم دينك إذا مو فاهم سياسة — Bassam Mahdawi (@BassamMahdawi) August 22, 2020