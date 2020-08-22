قبائل المهرة تتصدى لقوات سعودية وتمنعها من الوصول لمنفذ مع سلطنة عُمان

الدبور – تصدت قبائل المهرة الحرة شرقي اليمن، مساء السبت، لقوات سعودية محتلة ومنعتها من الوصول إلى منفذ حدودي مع سلطنة عمان، وفق مصادر محلية، ووفق نشطاء من اليمن.

وأوضحت المصادر أن قوات سعودية تحركت من مطار الغيضة الدولي في المهرة، متجهة إلى “منفذ شحن” الحدودي مع سلطنة عمان، قبل ان تتصدى لها القبائل المسلحة وتمنعها من الإقتراب من المنفذ الحدودي.

وأشارت المصادر، مفضلة عدم الكشف عن هويتها لاعتبارات أمنية، إلى أن مسلحين قبليين مناهضين للتواجد العسكري السعودي بالمهرة، اعترضوا طريق القوات السعودية قبل وصولها إلى المنفذ، وأجبروها على العودة إلى معسكر لها في مديرية حات بالمحافظة ذاتها.

ولفتت إلى أن القوات السعودية كانت تحركت باتجاه “منفذ شحن” بذريعة إيصال جهاز فحص حراري سيتم تركيبه في المنفذ، ضمن إجراءات مكافحة التهريب.

وقال الصحفي اليمني أنيس منصور على صفحته على موقع تويتر كما لسع الدبور: “عاجل: تمكنت قبائل المهرة من التصدي لقوات الاحتلال السعودي عقب خروجها من مطار الغيضة وحاولت التمركز في منفذ شحن واستطاع مسلحون من قبائل اعلى تغيير مسار قوات الاختلال السعودي إلى معسكر في مديرية حات ومازال الاستنفار القبلي مستمر على امتداد مداخل الغيضة”

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عاجل:تمكنت قبائل #المهرة من التصدي لقوات الاحتلال السعودي عقب خروجها من مطار الغيضة وحاولت التمركز في منفذ شحن

واستطاع مسلحون من قبائل اعلى تغيير مسار قوات الاختلال السعودي إلى معسكر في مديرية حات ومازال الاستنفار القبلي مستمر على امتداد مداخل الغيضة #المهره_تنتصر_بقوة_القبايل — ANES انيس منصور (@ANES_liv2) August 22, 2020

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فيما قال المتحدث باسم “لجنة الاعتصام السلمي بمحافظة المهرة” (أهلية) سالم بلحاف، التي تتزعم الاحتجاجات السلمية المناهضة للتواجد السعوي بالمحافظة، إن هذه التحركات السعودية في المهرة تأتي في إطار ما اعتبره سعي المملكة لـ”احتلال” المنافذ اليمنية، و”السيطرة على المهرة بما يمكنها من البقاء الدائم” بها.

واعتبر بلحاف أن “شماعة التهريب التي تتخذ منها السعودية حجة لتواجدها في المهرة لم تقنع المجتمع المحلي ولا الدولي”.

كما علق الصحفي عباس الضالعي على الأنباء القادمة من المهرة بقوله: “ابناء المهرة لن يسمحوا للسعودية بالعبث بأرضهم لكن السعودية لم تفهم للان وستصحوا متأخرا”

و أرفق مع تغريدته تغريدة للناشط حميد زعبنوت، جاء فيها:” توتر الأوضاع في مديرية شحن بعد رفض أبناء القبائل لتواجد قوات تابعة للاحتلال السعودي وصلت من مطار الغيضة وكانت في طريقها إلى شحن قبل أن تحول مسارها إلى معسكر حات التابع للتحالف السعودي الإماراتي . حميد زعبنوت رئيس لجنة اعتصام مديرية شحن”

ابناء المهرة لن يسمحوا للسعودية بالعبث بأرضهم لكن السعودية لم تفهم للان وستصحوا متأخرا https://t.co/RlBsGBKPk4 — عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) August 22, 2020

وتمتاز المهرة بامتلاكها أطول شريط ساحلي باليمن يقدر بـ560 كم مطل على بحر العرب، كما يوجد بالمحافظة مطار الغيضة الدولي، ومنفذان بريان مع سلطنة عمان هما “صرفيت” و”شحن”، إضافة إلى ميناء نشطون البحري.