داليا البحيري تعرضت للتحرش مع أني أرتدي “مايوه محتشم”، وهذا ما حصل للمتحرش

الدبور – تعرضت الممثلة المصرية داليا البحيري للتحرش الجنسي، في إحدى شواطئ الساحل الشمالي في مصر، عندما كانت تقضي أجازتها الصيفية، واستغربت لكمية التحرش التي إنتشرت في مصر في السنوات الأخيرة.

واستغربت داليا البحيري تعرضها للتحرش، مع إنها كانت في لباس بحر محتشم!

و فيما اعترفت الفنانة المصرية داليا البحيري بتعرضها للتحرش مرات عدة، طالبت أي فتاة أو سيدة تتعرض للتحرش، أن تصرح بما تعرضت له، وألا تخفي مثل هذه الأحداث، وعليها أن تتعامل بقوة، في هذا الأمر، وإبلاغ المعنيين بما تعرضن له.

وقالت البحيري، إنها في الفترة الأخيرة تعرضت للتحرش مرات عدة، وهي تقضي إجازتها الصيفية على أحد الشواطئ المصرية، في منطقة الساحل الشمالي الغربي.

وذكرت: «في مرة من هذه المرات، وقبل أيام قليلة، قمت بضرب المتحرش، خصوصاً أنه اقترب مني، ولامس أجزاء حساسة في جسدي، فكان لا بد من عقابه، ولم يرد عليّ واختفى سريعاً، قبل أن يتدخل المارة، ويعتدوا عليه، وهذا ما يحدث في مثل هذه المواقف».

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وكانت البحيري قد صرحت عن حالة التحرش هذه في مرات متعددة، وصرحت بتفاصيلها وكيف الشاب لمس أجزاء من جسدها، وقالت أقولها بصراحة حتى أشجع كل فتاة على أن لا تخجل بفضح المتحرشين و التصدي لهم.

ولفتت إلى أن «الفرصة متاحة حالياً، وبعد التعديلات الأخيرة للقوانين في مصر، والتي شددت في عقوبات التحرش، في الابلاغ عن وقائع التحرش والمتحرشين، لأن الدولة المصرية تولي هذا الملف عناية خاصة، وتنشر فرقاً أمنية في المناسبات لمطاردة المتحرشين والإمساك بهم، كما أن هذا سيؤدي لوقف هذه التحرشات، ولكن من خلال المجتمع والسلطة والقانون».

وطالبت بمعاقبة المتحرشين، خصوصا أنها تعرضت للتحرش مع إنها ترتدي مايوه محرتم ومحتشم.