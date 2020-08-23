شقيقة ترامب تفضحه: كذاب ليس له مبدأ جاهل.. كشخصية ولي عهد أبوظبي شيطان العرب

الدبور – شقيقة ترامب خرجت بتسريبت جديدة تفضح شقيقها وسلوكياته الخاصة، وكأنها في التسريبات المسجلة تتحدث عن ولي عهد أبوظبي بن زايد شيطان العرب، وليس ترامب الرئيس الامريكي.

فلا عجب إذا من إعجاب ترامب بشخصية بن زايد الإجرامية، ولا عجب أن يعشق التعامل مع شخصا يشبهه بلا مبدأ يسهل إستخدامه وتحويله و التفاهم معه لما يراه مناسبا.

حيث وصفت شقيقة دونالد ترامب في تصريحات سجلت سرا ونقلتها صحيفة ”واشنطن بوست“، السبت، الرئيس الأمريكي بأنه ”قاس“ و“كذاب“ وغير جدير بالثقة.

وهاجمت ماريان ترامب باري، خصوصا سياسة الرئيس في مجال الهجرة، التي أدت إلى فصل أطفال عن آبائهم على الحدود وإرسالهم إلى مراكز احتجاز.

وقالت في التسجيلات التي حصلت عليها الصحيفة الأمريكية إن ”كل ما يريده هو إثارة إعجاب قاعدته“ الانتخابية.

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وأضافت وكانها تتحدث عن شيطان العرب: ”ليس لديه أي مبدأ“، مثب ولي عهد أبوظبي تماما وأشارت إلى ”تغريداته اللعينة وأكاذيبه“، على حد وصفها.

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وأجرت التسجيلات ابنة شقيق الرئيس ماري ترامب التي نشرت أخيرا كتابا يدين ”العائلة السامة“ التي ينتمي إليها الرئيس.

وكان الأخ الأصغر للرئيس، روبرت ترامب الذي توفي الأسبوع الماضي، لجأ إلى القضاء ليحاول من دون جدوى منع صدور الكتاب الذي بيعت منه نحو 950 ألف نسخة في اليوم الأول لصدوره. ودان البيت الأبيض الكتاب.

وقالت ماريان ترامب باري لابنة شقيقها في التسجيل: ”كل هذا خداع. إنه خداع وقسوة. دونالد قاس“. وتؤكد شقيقة ترامب أيضا أن الملياردير الجمهوري قام بالغش خلال امتحانات جامعية، وهذا ورد أيضا في كتاب ماري ترامب.

وقالت ماريان ترامب باري في التسجيل إن شقيقها ”التحق بجامعة بنسلفانيا لأن شخصا آخر أدى الامتحانات عنه“، موضحة أنها لا تذكر اسم هذا الشخص.

President Donald Trump’s older sister, a former federal judge, is heard sharply criticizing her brother in a series of newly released recordings, at one point saying of the president, “He has no principles.” https://t.co/I48Ao1D1YO — The Associated Press (@AP) August 23, 2020