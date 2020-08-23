كاتبة سعودية تكشف عن علاقتها المحرمة مع أفيخاي أدرعي، وصحفي يعلق (فيديو)

الدبور – كاتبة سعودية كشفت أخيرا عن سر علاقتها المحرمة بالمتحدث باسم جيش الإحتلال، و التي خرجت إلى العلن مؤخرا بعد تطبيع الإمارات، ونشرت تغريدة مثيرة وساخنة عن سبب عشقها ل أفخاي أدرعي، وعلق صحفي فلسطيني بتغريدة إستغرب فيها من كمية الذل و الهوان التي وصل لها البعض مع الإحتلال الإسرائيلي.

جاءت تغريدة الصحفي الفلسطيني المقيم في واشنطن نظام المهداوي، بعد نشر كاتبة سعودية تغريدة تهنئة للمتحدث باسم جيش الإحتلال، بمناسبة عيد ميلاده التي تعلم عنه قبل زوجته.

حيث نشرت الكاتبة السعودية “سعاد الشمري”، عبر “تويتر”، مقطع فيديو هنأت فيه المتحدث باللغة العربية باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي “أفيخاي أدرعي” في عيد ميلاده.

وقالت “سعاد” في مقطع الفيديو: “مرحبا من المغردة سعاد الشمري من السعودية إلى المغرد أفيخاي أدرعي.. المغرد الجميل الذي دائما يكتب لنا آيات قرآنية وأحاديث ويستنبط من عقيدتنا كمسلمين ما يدعو للسلام والتعايش والتسامح ويبارك لنا في كل مناسبة سواء دينية أو مناسبة وطنية ويملك حساب جميل، حساب يدعو للتسامح والسلام بغض النظر عن وظيفته التي يجب أن يكون بها”.

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وأضافت: “بمناسبة عيد ميلاده حابة أقول لك كل عام وأنت بخير، وأتمنى أن هذه الأعوام القادمة وهذه السنة الجديد تكون سنة سلام على شعبينا وعلى جميع شعوب المنطقة”.

من جهته، أعاد “أدرعي” نشر فيديو الكاتبة السعودية عبر تويتر، معلقا: “شكرًا جزيلًا للصديقة سعاد الشمري على المعايدة الخاصة بمناسبة عيد ميلادي.. أنت مثل وقدوة للكثيرين”.

شكرًا جزيلًا للصديقة السعودية #سعاد_الشمري @SouadALshammary على المعايدة الخاصة بمناسبة عيد ميلادي. أنت مثل وقدوة للكثيرين pic.twitter.com/cl7M9X3du3 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 22, 2020

وعلق الصحفي نظام المهداوي على الفيديو المقرف بقوله:” ما سر هذا الابتذال والرخص والهوان؟ لو يخففوا هذا الحب قليلاً، فهذه العلاقات الإباحية العلنية مفجعة وليتها بقت بالسر حتى نظل نشك بأن #فلسطين لم تكن وحدها محتلة وأن الصهاينة بلسان عربي حكموننا بالخفاء، وأن لا قرابة تجمع بين آل سعود وآل صهيون.”

ما سر هذا الابتذال والرخص والهوان؟

لو يخففوا هذا الحب قليلاً، فهذه العلاقات الإباحية العلنية مفجعة وليتها بقت بالسر حتى نظل نشك بأن #فلسطين لم تكن وحدها محتلة وأن الصهاينة بلسان عربي حكموننا بالخفاء، وأن لا قرابة تجمع بين آل سعود وآل صهيون.#التطبيع_خيانة https://t.co/u8V6qYGaSr — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) August 23, 2020

و أضاف بتغريدة ثانية: “مشاعر حب مكبوتة يا سعد! عشرون سنة والجماعة كالعاشق بالسّر يقبض على قلبه ويكلموننا عن العروبة والإسلام وفي الليل يتسللون سراً إلى مخادع الصهاينة!”

مشاعر حب مكبوتة يا سعد!

عشرون سنة والجماعة كالعاشق بالسّر يقبض على قلبه ويكلموننا عن العروبة والإسلام وفي الليل يتسللون سراً إلى مخادع الصهاينة! https://t.co/bDbtvtPK6T — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) August 23, 2020