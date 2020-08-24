إعلامي عماني يكشف فضيحة نصب غريبة، وقع ضحيتها تلفزيون سلطنة عمان (فيديو)

الدبور – إعلامي عماني كشف عن قصة نصب غريبة حصلت في سلطنة عمان، ووقع ضحيتها تلفزيون سلطنة عمان، وصحيفة عمانية، لم ينتبه لها أحد، قبل أن يكشف تفاصيلها الإعلامي سليمان المعمري.

حيث كشف سليمان المعمري، وهو إعلامي عماني وكاتب وناشط على مواقع التواصل، عن قصة غريبة تشبه إلى حد كبير قصة فلم مصري قديم لأحمد زكي اسمه معالي الوزير، وهي قصة وزير أصبح وزيرا بالصدفة فقط لتشابه اسمه مع اسم شخصا آخر.

وقال المعمري في سلسلة تغريدات لسعها الدبور عن قصة الفنان العماني النصاب، وقال ما نصه: في فيلم “معالي الوزير”–وهو واحد من أجمل أفلام أحمد زكي- يتم اختيار رأفت رستم وزيرا بالخطأ بسبب تشابه اسمه مع اسم شخص آخر كان هو المرشح المفترض للتوزير، وبسبب ظروف معينةتتعلق بالوقت الضيق وضرورة حلف اليمين أمام الرئيس بسرعة فقد اعتُمِد رأفت رستم الخطأ وزيرا وتجوهل رأفت رستم الصحيح.

وقد اشتهرت القصة فيمابعد إلى درجة أن هذا “الوزير بالغلط” كان خصومه يعيّرونه بأنه “وزير تشابه الأسماء”!

في فيلم "معالي الوزير"–وهو واحد من أجمل أفلام أحمد زكي- يتم اختيار رأفت رستم وزيرا بالخطأ بسبب تشابه اسمه مع اسم شخص آخر كان هو المرشح المفترض للتوزير، وبسبب ظروف معينةتتعلق بالوقت الضيق وضرورة حلف اليمين أمام الرئيس بسرعة فقد اعتُمِد رأفت رستم الخطأ وزيرا وتجوهل رأفت رستم الصحيح pic.twitter.com/YsvC65qIjy — سليمان المعمري (@almamari20001) August 24, 2020

- Advertisement -

وأضاف في تغريدات عن تشابه قصة الفلم مع قصة عماني ضحك على الجميع بما فيهم تلفزيون السلطنة، حيث قال ما نصه: وإذا كان رستم قد جنى ثمار تشابه الأسماء بدون تخطيط منه أو تعمّد، فإن “الفنان” العُماني أيمن محمد العامري جنى تشابه الاسم مع الفنان أيمن فهمي (من الكويت) مع سبق الإصرار والترصد.

فقد انتهز أيمن العامري فرصة وجود فنان يحمل نفس اسمه وله حساب في الانستجرام فصار يسطو على أعماله وينسبها لنفسه ويضعها – أي العامري – على حسابه في انستجرام دون أن يغيّر فيها شيئًا، بما في ذلك التوقيع (إذْ أن فنانًا اسمه أيمن سيوقّع بالتأكيد باسم “أيمن” وليس باسم “خديجة” مثلا).

فقد انتهز أيمن العامري فرصة وجود فنان يحمل نفس اسمه وله حساب في الانستجرام فصار يسطو على أعماله وينسبها لنفسه ويضعها – أي العامري – على حسابه في انستجرام دون أن يغيّر فيها شيئًا، بما في ذلك التوقيع (إذْ أن فنانًا اسمه أيمن سيوقّع بالتأكيد باسم "أيمن" وليس باسم "خديجة" مثلا). pic.twitter.com/ZLNtBvjhK5 — سليمان المعمري (@almamari20001) August 24, 2020

ولأن الأعمال التي انتحلها العامري جميلة فقد لفتت انتباه طاقم برنامج “قهوة الصباح” في تليفزيون سلطنة عُمان فاستضافوه في حلقة (الأثنين 24 أغسطس 2020): وكانت هذه الضربة القاضية للمنتحِل. فقد عُرِضتْ بعض لوحاته المنتحَلة على الشاشة أمام كثير من المتابعين.

إعلامي عماني يكشف المزيد

وشرع يشرحها بطريقة ساذجة لا تدل أصلا على أنه مبدعُها، أو أنه فنان يملك ثقافة ووعيًا فنيا، ولم يكتفِ بشرح رسومات فهمي على أنه رسوماته بل قدم نصائحه الفنية أيضًا للفنانين المبتدئين.

بعد عرض الحلقة اكتشف مشاهدون الانتحال وواجهوه به (ومنهم @AishaSuliman_ في تغريدات لها على تويتر): https://twitter.com/AishaSuliman_/status/1297934322494824448?s=19… فكان أن أغلق صفحته على أنستجرام وحولها إلى خاصة، كما أضاف في التعليقات على الرسومات المنتحَلةبأنها “مستوحاة”من فنانين مشاهير، لكنه نسي محو هاشتاج #رسوماتي

بعد عرض الحلقة اكتشف مشاهدون الانتحال وواجهوه به (ومنهم @AishaSuliman_ في تغريدات لها على تويتر): https://t.co/xtu8mjqwad

فكان أن أغلق صفحته على أنستجرام وحولها إلى خاصة، كما أضاف في التعليقات على الرسومات المنتحَلةبأنها "مستوحاة"من فنانين مشاهير، لكنه نسي محو هاشتاج #رسوماتي pic.twitter.com/Nzt810OSoJ — سليمان المعمري (@almamari20001) August 24, 2020

وختم سلسلة تغريدات بقوله: “وقبل قليل أضافت لي عائشة سليمان هذا الرابط لجريدة الوطن (عدد الخميس 20 أغسطس 2019) الذي يتحدث فيه أيمن العامري عن “مشواره الفني” وفي الصور المصاحبة للحوار رسومات الفنان أيمن فهمي:”

وقبل قليل أضافت لي عائشة سليمان هذا الرابط لجريدة الوطن (عدد الخميس 20 أغسطس 2019) الذي يتحدث فيه أيمن العامري عن "مشواره الفني" وفي الصور المصاحبة للحوار رسومات الفنان أيمن فهمي:https://t.co/14KkafqQm6 pic.twitter.com/uKttztT39l — سليمان المعمري (@almamari20001) August 24, 2020