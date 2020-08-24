الدولة العميقة لا تريد ترامب.. تسريبات جديدة تفضح الرئيس الامريكي وابنته

الدبور – الدولة العميقة داخل الولايات المتحدة، وأجهزتها يبدو إنهم يسعون لإسقاط ترامب في الإنتخابات الامريكية القادمة في شهر نوفمبر، فقد زادت وتيرة التسريبات الخاصة من داخل عائلته نفسها، غير الفضائح الأخرى.

ففي فضيحة جديدة، وتسريب جديد، كشفت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن ميلانيا زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدثت بشكل سيىء عن زوجها وابنته إيفانكا، في تسجيلات سرية ستنشر في كتاب يصدر الأسبوع المقبل.

وأشارت التقارير إلى أن الكتاب الذي ينشر في أول سبتمبر القادم هو من تأليف ستيفاني ونستون وولكوف صديقة ستيفاني ومديرة موظفيها السابقة، حيث يحتوي على تسجيلات كثيرة للسيدة الأولى تتحدث فيها عن ترامب وإيفانكا وأعضاء آخرين من الأسرة.

وأفادت التقارير بأن وولكوف قامت بتسجيل صوت ميلانيا بدون علمها، وستنشر جميع تلك التسجيلات في الكتاب المعنون بـ“ميلانيا وأنا.. صعود وهبوط الصداقة مع السيدة الأولى“.

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ونقلت صحف أمريكية عن وولكوف قولها: ”تحدثت ميلانيا بشكل سيئ عن أسرتها وخاصة بشأن إيفانكا“، مضيفة أن الكتاب يتحدث أيضا عن علاقات ترامب النسائية وردود فعل ميلانيا تجاه التقارير التي تحدثت عن تلك العلاقات.

وتشير الكثير من التقارير ان تلك التسريبات وخروج هذا الكم من الكتب التي تتحدث عن الرئيس ترامب بسوء، ما هي إلا تسريبات من الدولة العميقة و اجهزتها الأمنية، التي لا ترغب بفوز ترامب بفترة ثانية، نظرا لإتخاذها موقف العداء من الأجهزة الأمنية في البلد.