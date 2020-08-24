صحفي فلسطيني من واشنطن: شيطان العرب يريد إستباحة الدم الفلسطيني بهذه الطريقة

الدبور – قال صحفي فلسطيني من واشنطن العاصمة الامريكية، أن شيطان العرب ولي عهد أبوظبي بن زايد، يريد إستباحة الدم الفلسطيني، تماما كما فعل في اليمن، ولن يكون دم الفلسطيني أغلى من الدم اليمني عنده.

وقال صحفي فلسطيني مقيم في واشنطن، بتغريدة لسعها الدبور، أن شيطان العرب يسعى لإيصال محمد دحلان المفصول من حركة فتح، و الملاحق قضائيا في فلسطين بقضايا فساد ودم وقتل، ليحل محل الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال أن بن زايد يعلم أن إيصال دحلان عن طريق دعمه لدى سلطات الإحتلال، سيؤدي إلى إراقة الدماء الفلسطينية، وهذا ما يسعى إليه، لأن دم الفلسطيني لن يكون أغلى من دم اليمني أو الليبي عنده.

حيث قال الصحفي نظام المهداوي بتغريدته ما نصه: “موشيه إلعاد جنرال إسرائيلي أكد أن #محمد_بن_زايد يخطط لعودة #محمد_دحلان لقيادة الفلسطينيين. ويعترف ان هذا قد يؤدي إلى حمام دم. ولن يكون الدم الفلسطيني أغلى من الدم اليمني والليبي والمصري الذي استباحه #شيطان_العرب مع عراب الثورات المضادة دحلان لصالح الصهاينة.”

موشيه إلعاد جنرال إسرائيلي أكد أن #محمد_بن_زايد يخطط لعودة #محمد_دحلان لقيادة الفلسطينيين. ويعترف ان هذا قد يؤدي إلى حمام دم. ولن يكون الدم الفلسطيني أغلى من الدم اليمني والليبي والمصري الذي استباحه #شيطان_العرب مع عراب الثورات المضادة دحلان لصالح الصهاينة. pic.twitter.com/WdBe27mvVU — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) August 25, 2020

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ويسعى بن زايد بكل قوته لدعم صبيه دحلان للوصول إلى حكم الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وأشار الدنرال الإسرائيلي، أن بن زايد يعلم ومتأكد أن وصول دحلان لهذا المنصب سيؤدي لإراقة الدماء الفلسطينية في حرب أهلية مفتوحة، قد تدخل قوات الإحتلال فيها لدعم دحلان بالسلاح.

ويرفض أغلب الشعب الفلسطيني أن يحكمهم صبي بن زايد، الذي غرقت يداه بدماء الشعب الفلسطيني، و الذي أسس فرق الموت في غزة عندما كان على رأس جهاز الأمن الوقائي.