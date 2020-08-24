كمبيوتر عنصر .. جهاز عماني خالص أول كمبيوتر من سلطنة عمان

الدبور – تداول نشطاء صورا لأول جهاز من صناعة الشباب العماني بالكامل، واطلق عله اسم كمبيوتر عنصر، وقيل إنه اول كمبيوتر من صناعة عمانية محلية، من قبل شباب عماني وبمبادرة شخصية، حصلت على دعم كبرى شركات الكمبيوتر مثل مايكروسوفت وإنتل وشركة عمان تل.

وقال الناشط العماني أبومستهيل، بتغريدة نشرها على حسابه وأعاد فيها نشر تغريدة لصفحة الشركة المصنعة، وقال ما نصه: ” كمبيوتر من صنع شباب عمانيين (شركة عنصر).

و أضاف: “مدعوما من شركتي (مايكروسوفت و آنتل) وشركة عمان تل”

” وهذا يعطي مؤشرا بأن النهضة بنيت على أسس قوية كان العنصر البشري وقودها وقاعدتها الأساسية ليصبح اللبنة التي ستدفع بالنهضة نحو التجديد والتطوير ولم يتبقى سوى دعمنا الشعبي”

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1⃣كمبيوتر من صنع شباب عمانيين (شركة عنصر)

مدعوما من شركتي (مايكروسوفت و آنتل)

وشركة عمان تل

وهذا يعطي مؤشرا بأن النهضة بنيت على أسس قوية كان العنصر البشري وقودها وقاعدتها الأساسية

ليصبح اللبنة التي ستدفع بالنهضة نحو التجديد والتطوير

ولم يتبقى سوى دعمنا الشعبي#عُمان_نهضة_متجددة https://t.co/ry6xF19pO2 — أبو مستهيل (@abu_musthil) August 24, 2020

و أضاف الناشط أبومستهيل بتغريدة ثانية: “فنوجه شكرنا لهم في وسم #دعم_كمبيوتر_عنصر فشكرا المهندس حمزة النعماني شكرا يزن المسافر شكرا معاذ الهنائي شكرا ماهر الكندي شكرا محمد الهنائي وشكرا عمان تل”

2⃣ فنوجه شكرنا لهم في وسم#دعم_كمبيوتر_عنصر

فشكرا المهندس حمزة النعماني

شكرا يزن المسافر

شكرا معاذ الهنائي

شكرا ماهر الكندي

شكرا محمد الهنائي

وشكرا عمان تل@YazinAlMusafir@MaadhAlHinaai@maheralkendi@hinai82

@Omantel — أبو مستهيل (@abu_musthil) August 24, 2020