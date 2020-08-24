ياسمين عبد العزيز تنشر صورة جريئة: شوفوا جسمي! بس خلاص إشاعات

الدبور – خرجت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز ، بصورة جديدة وجريئة لها أظهرت فيها تفاصيل جسمها وتدرجاته، بملابس رياضية ضيقة، لتنهي الإشاعات التي خرجت حول حملها بطفلها الاول من زوجها.

و حسمت الفنانة المصرية ​ياسمين عبد العزيز​ الجدل حول حملها بطفلها الأول، من زوجها الممثل المصري أحمد العوضي، بطريقة غير مباشرة، بعد انتشار صورة لها ظهرت فيها وهي تحاول إخفاء بطنها، بحقيبة اليد التي تحملها.

ونشرت ياسمين عبر صفحتها الخاصة على موقع “إنستغرام”، صوراً لها من داخل النادي الرياضي برفقة مدربها، وظهرت بشكل نحيف عكس ما كانت قد ظهرت عليه في صور سابقة. كما أن ملامح الحمل لم تتضح عليها بحسب المتابعين، وهو ما اعتبروه رداً غير مباشر من ياسمين، لوقف التكهنات والإشاعات حول حملها.

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ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها الفنانة ياسمين عبد العزيز لشائعات عن حملها، حيث سبق وأن نشرت صورة ظهرت فيها بوزن زائد برفقة زوجها، وعلقت وقتها أيضا بنشر صورة طريفة كُتب عليها “في الحب إن لم يزد وزنك فأنت مع الشخص الخطأ” وعلقت عليها بإيموجي الوجه الضاحك مع تاغ لأحمد العوضي، دون أن ترد بنفي أو بتأكيد على شائعات حملها.

وكان قد أعلن النجمان ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي عن زواجهما من خلال تغيير الحالة الاجتماعية عبر حساباتهما على فيسبوك، وبمجرد أن حوّلا الحالة من أعزب لمتزوج انهالت عليهما التعليقات التي تبارك لهما على الزيجة وتدعو لهما بالسعادة، وذلك في شهر رمضان الماضي.