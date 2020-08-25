تلفزيون أبوظبي: سيتمتع الشعب الإسرائيلي بجمال الرجل الأكثر وسامة في العالم (فيديو)

الدبور – تلفزيون أبوظبي وفي نشرة إخبارية وفي مقطع نشرته صفحة قبل وبعد على موقع تويتر، وهي صفحة مختصة بنشر المتناقضات وفيديوهات من قبل ومن بعد.

ظهرت المذيعة وهي تتحدث قبل غزوة شيطان العرب التطبيعية، عن موقف وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد من الإعتداء الوحشي كما وصفه وقتها، من قبل قوات الإحتلال الإسارئيلية، كما وصفها قبل، على المصلين في المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين.

وذلك أيضا قبل أن يتحول المسجد لمسجد عادي لا قدسية له، وقبل نفي وضعه كأولى القبلتين ونزع منه صفة ثالث الحرمين.

وبعد غزوة بن زايد التطبيعية، تحول تلفزيون ابوظبي، إلى النقيض، حيث قالت المذيعة فخامة معالي وزير الدفاع بعدما كان وزير الإحتلال، يجري إتصالا هاتفيا بأوسم رجل في العالم.

حيث فاز وزير خارجية الإمارات بلقب الرجل الاكثر وساما وجمالا وجاذبية في العالم في مجلته للسنة الرابعة على التوالي بدون أي منافس.

- Advertisement -

شاهد الفيديو الذي لسعه الدبور من موقع تويتر، وشاهد الإمارات قبل الغزوة وبعد الغزوة التطبيعية التي أنهى فيها ولي عهد أبوظبي حقبة طويلة من الحروب المستمرة مع دولة الإحتلال، وبهذا سيتمتع الشعب الإسرائيلي بجمال أوسم رجل في العالم، وما جاء في تلفزيون أبوظبي قبل و بعد.

عبدالله بن زايد @ABZayed قبل وبعد التطبيع:



➡️يستنكر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى.

⬅️يدشن معاهدة التطبيع باتصال هاتفي مع وزير الخارجية الاسرائيلي ليهنئه بهذه الاتفاقية.#التطبيع_خيانة pic.twitter.com/9OHnQN4BQE — قبل وبعد (@be4after) August 25, 2020