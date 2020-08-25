شركة عُمانية إماراتية تتعرض لأكبر عملية إختلاس في تاريخها بهذه الطريقة

الدبور – تعرضت شركة عُمانية إماراتية لأكبر عملية إختلاس في تاريخها، حيث تم إختلاس ما يقارب من 300 ألف دولار، وتم كشف الأمر عن طريق الصدفة عندما قامت إدارة الشركة بمراجعة الحسابات.

و قالت شركة عُمان والإمارات القابضة، الإثنين، إنها تعرضت لعملية اختلاس بمبلغ 113.4 ألف ريال عماني (294.52 ألف دولار أمريكي)، اكتشفت أثناء مراجعة حساباتها.

وقالت الشركة في بيان عبر موقع سوق مسقط للأوراق المالية: “نود الإفادة بأنه عند مراجعة كشوف حسابات الشركة لدى البنك اتضح أن المحاسب قام بعملية احتيال وتزوير وذلك باختلاس مبلغ وقدره 113.392 ألف ريال (294.52 ألف دولار أمريكي)”.

وأوضح القائم بأعما لشركة عُمانية ،الرئيس التنفيذي بالشركة “رافي كوزاجيان”، أن الشركة تتابع استرداد المبالغ المختلسة بالتنسيق مع جهات التحقيق في شرطة عُمان السلطانية.

ولم يوضح بيان الشركة المزيد من التفاصيل حول ما إذا كان قد تم توقيف المحاسب من قبل الأجهزة المعنية على ذمة القضية.

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ولم تعرف هوية المختلس إن كان من سلطنة عمان او جنسية أخرى، وهل هو شخص واحد أم عصابة كاملة تعاونت مع موظف داخل الشركة،

وتأسست شركة عُمان والإمارات للاستثمار عام 1993، وأدرجت في بورصة مسقط عام 2002، ويقع مقر الشركة في سلطنة عُمان ولديها مكتب في الإمارات.

وتنشط الشركة في الاستثمار، والوساطة، وإدارة المحافظ، وفق بيانات الشركة المنشورة على موقع بورصة مسقط.