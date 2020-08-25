عبد الخالق عبد الله يهدد أردوغان: الطائرات الإماراتية لا تبعد عنكم كثيرا!

الدبور – هدد عبد الخالق عبد الله الاكاديمي الإماراتي المقرب من ولي عهد أبوظبي بن زايد، هدد الرئيس التركي أردوغان وتركيا بالطائرات المقاتلة الإماراتية، و التي لا تبعد عن حدود تركيا كثيرا.

عبد الخالق عبد الله الذي لا تعلم له مبدأ ومتقلب، ولا تعلم ما هو منصبه الرسمي بالضبط، عسكري مخابراتي ناصح معلم، وزير خارجية، قال في تغريدة لسعها الدبور أن :

“طائرات الإمارات أف 16 بلوك 60 المقاتلات الأقوى في العالم تجري مناورات في اليونان على بعد 150 كيلومتر فقط من تركيا.”

وهو تهديد مبطن لتركيا أن الوضع في المنطقة إختلف مع وصول المقاتلات الإماراتية إلى اليونان، وأنها يجب عليها مراجعة حساباتها عندما تقترب المقاتلات الإماراتية المستوردة من الولايات المتحدة من حدود دولتها.

وليكون التهديد أكثر جدية، ولكي تخاف تركيا أرفق صورة لإحدى المقاتلات وهي في الجو.

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طائرات الإمارات أف 16 بلوك 60 المقاتلات الأقوى في العالم تجري مناورات في اليونان على بعد 150 كيلومتر فقط من تركيا. pic.twitter.com/EsZO8cL37G — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) August 24, 2020

التغريدة كالعادة وكباقي تغريدات عبد الخالق عبد الله، حازت على الكثير من التعليقات الساخرة و المضحكة، بحيث لا يأخذه النشطاء على محمل الجد، خصوصا مع التقلب المستمر بتغريداته وشطحاته بعيد المدى أكثر من صواريخ المقاتلات الإماراتية.

الرادار القطري رد عليه بقوله: “هذه الطائرات فقط للاستعراض… اما الطائرات التركية فهي للقتال، قد تجهل او تتجاهل هذا الشيء ولكن سيدك يؤمن به وهذا ما دفعه للهروب نحو ايران واسرائيل وفرنسا والمريخ”

هذه الطائرات فقط للاستعراض… اما الطائرات التركية فهي للقتال، قد تجهل او تتجاهل هذا الشيء ولكن سيدك يؤمن به وهذا ما دفعه للهروب نحو ايران واسرائيل وفرنسا والمريخ😎🤣🤣🤣🤣🤣 — د.الرادار القطري 🇶🇦 (@hrh_el) August 25, 2020

وقال أخر ما نصه: “ماشاء الله يعني مرت الطائرات من فوق الجزر الإماراتية المحتلة وراحت تعمل مناورات في اليونان ههههههه”

وعلق ناشط أخر بنفس المعنى حيث قال: “رغم انها الاقوى في العالم لكن يوجد بها خلل مصنعي.. تُستخدم هذه الطائرات فقط للأهداف البعيدة التي تبعد عن الإمارات أكثر من ١٠٠٠ كيلو لكنها لاتستطيع رؤية الاهداف القريبة مثل جزر الامارات المحتله”

أما ناشط يمني فقص جبهته تماما عندما علق وقال: “القاعدة التركية علي بعد ٧٠ كم من أبوظبي منذ ٤ أعوام. عندنا مثل يمني ، عادي اسرقوه زي الآثار والأغانى المهم تستفيدوا: يقول : من طلب الجن ركضوه . ركضوه = رفسوه”

القاعدة التركية علي بعد ٧٠ كم من أبوظبي منذ ٤ أعوام.



عندنا مثل يمني ، عادي اسرقوه زي الآثار والأغانى المهم تستفيدوا:

يقول : من طلب الجن ركضوه .

ركضوه = رفسوه — Abdullah Al-Harazi 🇾🇪 (@AAlharazi) August 24, 2020

بينكم وبين جزركم المحتلة اقل من 40 كيلو متر

وليس 150 كيلو متر



اوووف فاهمة غلط😏 — رانيا اليهري (@Rania_Yhr) August 24, 2020