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نائب بحريني يحرق علم إسرائيل قبل التوبة بعد غزوة شيطان العرب التطبيعية (فيديو)

By وطن الدبور
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الدبور – تداول النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو لنائب بحريني وهو يحرق علم دولة الإحتلال، وقيل إنه غضبا على تطبيع الإمارات مع الإحتلال، في محاولة للبحث عن أمل ولو بسيط أن هناك رجلا شريفا في هذه الدولة أو تلك يقول كلمة حق.

وظهر النائب “أسامة التميمي” بالفيديو (مدته 30 ثانية) وهو يندد بالاحتلال الإسرائيلي، قائلا: “هذا شعاركم الذي جئتمونا به”، ثم يضرم النار في العلم ويبتعد.  

ورافق تداول الفيديو تعليقا بعنوان: “نائب في البرلمان البحريني احتج على التطبيع مع إسرائيل بحرق علم الصهيونية. الدول الإسلامية بحاجة إلى مثل هؤلاء النواب الشجعان”؛ ما أثار مزيدا من علامات الاستفهام حول موثوقية محتواه.

ولكن الفيديو الذي تأمل به الكثير من رواد مواقع التواصل الغجتماعي، كان قبل إعلان النائب توبته من هذا الفعل الشنيع، وقبل غزوة شيطان العرب التطبيعية مع الإحتلال.

خطاب النائب في هذا الفيديو جاء بعد أيام على تصعيد عسكري بدأ في 14 نوفمبر/تشربين الثاني 2012، عندما اغتالت (إسرائيل) قائد العمليات العسكرية في الجناح المسلح لحركة حماس “أحمد الجعبري” ونفذت عملية أطلقت عليها اسم “عمود السحاب” استمرت 8 أيام، وأدت الى مقتل 174 فلسطينيا و6 إسرائيليين قبل تطبيق هدنة رعتها مصر.

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