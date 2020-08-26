أب مصري فقد إنسانيته واغتصب طفلته لاكثر من ٣ سنوات
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أب مصري فقد كل معاني الإنسانية إغتصب طفلته على مدى 3 سنوات متواصلة بلا رحمة

By وطن الدبور
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الدبور – أب مصري فقد كل معاني الإنسانية وليس الأبوة فقط، قام بجريمة مروعة بحق طفلته، في بلد دمره الفقر و الجهل و الجرائم، وجاء رئيس الإنقلاب ليدمر ما تبقى منه، حتى القيم البسيطة مع إنتشار الفقر و الجهل وغياب سلطة القانون إلا على من يعارضه.

و باشرت النيابة بمحافظة المنوفية في مصر تحقيقاتها في واقعة اغتصاب أب مصري لابنته البالغة من العمر 15 سنة، لمدة 3 سنوات، بعد إكتشاف الامر عن طريق الصدفة.

وألقت مديرية أمن المنوفية القبض على الأب المقيم في مدينة سرس الليان، وجرى تحرير محضر بالواقعة في دائرة القسم.

واعترف المتهم بارتكاب الجريمة البشعة، خاصة بعد تعرض الطفلة للإيذاء الجسدي نتيجة الاعتداء، وإفتضاح امره عندما ذهبت الطفلة لتلقي العلاج.

هذه النوعية من الجرائم كثرت في الفترة الأخيرة في مصر، المجتمع الذي من المفروض إنه متدين ومحافظ في أغلبه، ولكن مع إزدياد الفقر و الحاجة و الجهل، وإنتشار المخدرات بشكل كبير، إزدات جرائم الإغتصاب حتى وصلت إلى إغتصاب المحارم أيضا.

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