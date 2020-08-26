إسراء محمد..عروس مصرية عقدت قرانها في الدنيا وزفت بعد ساعات إلى الآخرة (صور)‎

الدبور – إسراء محمد عروس مصرية هزت مشاعر المصريين بعد وفاتها قبل ساعات من زفافها على عريسها، الذي عقد قرانها عليه في الدنيا ولكنها زفت إلى الآخرة .

و أثارت وفاة مفاجئة للعروس المصرية إسراء محمد بأزمة قلبية حالة من الصدمة، لاسيما أنها حدثت قبل ساعات من موعد زفافها المقرر له اليوم الأربعاء في محافظة القليوبية.

وكانت العروس إسراء محمد الطالبة في معهد فني صناعي، تبلغ من العمر 21 عاما، قد تم كتب كتابها وتستعد لحفل زفافها، اليوم الأربعاء، وذهبت للنوم ليلة العرس وفور استيقاظها تعرضت لسكتة قلبية مفاجئة.

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وعلى الرغم من تقديم الإسعافات الأولية لمحاولة إفاقتها، ونقلها إلى المستشفى، إلا أن جميع محاولات إنقاذها باءت بالفشل وصعدت روحها إلى السماء.

وقال رمضان عطية خال الفتاة المتوفاه، في تحقيقات كشف سبب الوفاة، إن إسراء استيقظت في الصباح وأخبرت أسرتها بأنها تشعر بألم بالجهة اليسرى من الصدر تجاه القلب، فناولها شقيقها كوبًا من الماء بعد أن جلست على سريرها، وخرج ليعود لها بعد دقائق ويجدها نائمة مرة أخرى.

وحين حاول شقيقها إيقاظها أكثر من مرة لم تجبه، وفارفت الحياة قبل الوصول إلى المستشفى.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعى بالحزن على وفاة العروس.

من جهتها أثبتت تحريات الأجهزة الأمنية أن وفاة الفتاة ”إسراء.م“، قبل ساعات من زفافها، جاءت لأسباب طبيعية، نتيجة إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة، ولا توجد بها أي آثار جسدية تدل على تعرضها لحادث أو إصابات.