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شاهد فيديو نادر ، عندما رافق السلطان هيثم بن طارق الوزير يوسف بن علوي إلى مصر

By وطن الدبور
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الدبور – تداول النشطاء في مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو لسعه الدبور، وهو فيديو نادر وقديم للوزير المتقاعد يوسف بن علوي، الذي ترك منصبه كوزير للخارجية العمانية، في زيارة لدولة مصر رافقه فيها السيد هيثم بن طارق، في عهد السلطان قابوس رحمه الله.

وفي فيديو نادر و القديم الذي يعود لتاريخ 1988/6/6 م، ظهر السلطان الحالي هيثم بن طارق وهو برفقة الوزير يوسف بن علوي، في زيارة خاصة إلى مصر، ومقابلة الرئيس المصري حسني مبارك.

وظهر في الفيديو الوزير و السلطان هيثم في فترة الشباب، حيث بدى العمر الصغير على السلطان هيثم بن طارق وهو يرافق يوسف بن علوي بتعليمات من السلطان قابوس بن سعيد وقتها رحمه الله.

يذكر أن سلطنة عمان وحسب السياسة المتبعة فيها منذ تسلم السلطان قابوس الحكم، هس سياشة الحياد و إبقاء الباب مفتوحا مع الكل، ولا تعادي أحد، لذلك هي الدولة الوحيدة التي لم تقاطع مصر وقت توقيع معاهدة السلام في زمن أنور السادات.

وظلت على علاقات ودية مع مصر رغم مقاطعة جميع الدول العربية وقتها بقرار من الجامعة العربية، بعد توقيع أنور السادات معاهدة سلام بعد حرب خاضها مع الإحتلال بدون الرجوع لجامعة الدول العربية.

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