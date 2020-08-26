عش الدبابير

عماني متهور كاد أن يتسبب بكارثة قبل أن تقبض عليه شرطة عمان السلطانية

By وطن الدبور
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الدبور – ألقت شرطة عمان السلطانية القبض على عماني متهور، كاد أن يتسبب بكارثة له وللمحيطين به وللمجتمع، بسبب تهوره وطيشه.

ونشرت شرطة عمان السلطانية خبرا على صفحتها على موقع تويتر، يفيد أن الشرطة ألقت القبض على عماني متهور .

وحاول السائق المتهور المجازفة بعبور الأودية وتعريض حياته وحياة الآخرين للخطر في أحد الأودية بولاية المضيبي.

وهي عادة تحاول الشرطة القضاء عليها لما تتسبب به من أضرار للمواطنين و المقيمين وللسلطنة نفسها، وتشغل الامن وفرق الإنقاذ بسبب التهور و المجازفة غير الضرورية والتي تخالف القانون.

وقالت شرطة عمان السلطانية بتغريدة لسعها الدبور ما نصه:” قيادة شرطة محافظة شمال الشرقية تستوقف سائق مركبة بتهمة المجازفة بعبور الأودية وتعريض حياته وحياة الآخرين للخطر في أحد الأودية بولاية المضيبي، وتم اتخاذ الإجراءت القانونية بحقه. #شرطة_عمان_السلطانية

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