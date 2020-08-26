فعل فاضح في الشارع لفتاتين “مثليتين جنسياً” يصدم الاردنيين! شاهد الفيديو
الدبور – فعل فاضح في الشارع في الأردن، وليس أي فعل فاضح، بل هو لفتاتين مثليتين شواذ، وفي الشارع العام وأمام العامة بلا خوف ولا خجل لا من الله ولا من الامن ولا حتى من المجتمع.
فقد وصلت الوقاحة ومحاربة الله والمجتمع إلى حد لا يوصف في بلد محافظ مثل الأردن، ولكنه لم يعد كذلك بعد إنتشار مثل تلك الحالات الغريبة و الجرائم الأكبر.
فقد تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو صدم الشارع الأردني، لزفاف فتاتين مثليتين جنسياً.
و يظهر بالفيديو المتداول فعل فاضح في الشارع، لحظة احتضان الفتاتين لبعضهما، ثم يقوم أحد الحضور بإعطائهما الخواتم، وبعد التلبيسة تقومان بتقبيل بعضهما قبلة حميمية، ويستكملون الحفل بتقطيع قالب كيكة كُتب عليه “أميرتي”.
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وأثار الفيديو غضب الشارع الأردني الذي طالب بالقبض عليهما بتهمة نشر الرذيلة، فكتب أحدهم:
“زواج فتاتين مثليتين في احد المقاهي في شارع الجامعة، هذه هي الحرية التي ينادون بها، وهذا هو حقوق الإنسان بوجهة نظرهم، لذلك تجدهم يحاربون الفضيلة بحجة انها رجعية، لعنكم الله في الدنيا والآخرة، ولعن الله سيداو”.
وتساءل أحمد: ” زواج فتاتين مثليتين في احد المقاهي في شارع الجامعة، والفيديو مقزز و مُقرف السؤال الي بدنا جواب عليه وين الحكومة عنهم ؟”.