وزير إسرائيلي يبث الحزن في قلب بن زايد بهذا الخبر المزعج.. ألا تكفي قطر؟

الدبور – بث وزير إسرائيلي في دولة الإحتلال الحزن في قلب بن زايد، وجميع عيال زايد في الإمارات، وخاصة ولي عهد أبوظبي بن زايد، الذي سارع للتطبيع وأمر شعبه بالإنبطاح الكامل من اجل لا شيء، وظن وإن بعض الظن إثم، إنه سيحصل على ما يريد عندما يرتمي بأحضان الإحتلال.

حيث أغلق وزير إسرائيلي الباب بوجه شيطان العرب، في محاولته شراء طائرات إف-35، وقال مهما فعلتم من خطوات تطبيعية فلن تحصلوا على هذه النوعية من الطائرات.

حيث جدد وزير شؤون المستوطنات الإسرائيلي، “تساحي هنجبي”، رفض تل أبيب بيع مقاتلا “إف 35” الأمريكية، لدولة الإمارات، رغم توقيع اتفاق التطبيع معها.

وقال “هنجبي”، إن “إسرائيل تعارض بيع ولو برجي واحد من الطائرات المتطورة لأي دولة في منطقة الشرق الأوسط، بما فيها الإمارات”.

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وأضاف لإذاعة “103 إف إم” الإسرائيلية،: “هذا هو موقفنا، وتم الإعلان عنه في وقت سابق وتوضيحه خلال الأسابيع الأخيرة”، مشددا على ضرورة ضمان التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة.

ونفى الوزير الإسرائيلي المقرب من رئيس الوزراء “بنيامين نتنياهو”، أن تكون صفقة “إف-35” بين الولايات المتحدة والإمارات جزءا من شروط اتفاق التطبيع مع إسرائيل.

وكانت الإمارات ألغت اجتماعا ثلاثيا كان مقررا عقده مع الولايات المتحدة و(إسرائيل)، الجمعة الماضي، احتجاجا على إعلان “نتنياهو”، معارضته لصفقة بيع مقاتلات “إف-35” الأمريكية للدولة الخليجية.

وفي وقت سابق، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، الجنرال “بيني جانتس” من انتشار “إف-35″، مؤكدا أن ذلك “ليس جيدا لـ(إسرائيل)”.