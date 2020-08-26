وزير خارجية سلطنة عمان البوسعيدي يغلق الباب على الذباب الإماراتي السعودي

الدبور – أغلق وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، الباب على الذباب الإماراتي السعودي، خصوصا بعد رد السلطان هيثم بن طارق على جميع الحملات الشيطانية الإماراتية ضد الوزير المتقاعد، يوسف بن علوي، عن طريق تكريمه ومنحه وسام الإشادة السلطانية من الدرجة الأولى.

حيث علق وزير الخارجية العماني الجديد السيد بدر البوسعيدي، وتحدث عن الوزير المتقاعد يوسف بن علوي، ليخرس كل الأصوات المسيئة له ولمسيرته الطويلة في خدمة السلطنة على مدى عقود، وليقفل الباب على الذباب الإماراتي و السعودي بأنه على خطى سلفه بن علوي.

حيث قال وزير خارجية سلطنة عمان بتغريدة على حسابه ما نصه:

” أهنيء الوزير المتقاعد #يوسف_بن_علوي على التشريف السامي بحصوله على وسام الإشادة السلطانية من الدرجة الأولى.”

و أضاف: ” كما أود أن أعبّر عن مشاعري الخاصة تجاه هذه الشخصية العمانية الرصينة، الانسان الوزير ، والمُعلّم الجدير، والناصح الأمين. #شكراً لك”

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أهنيء الوزير المتقاعد #يوسف_بن_علوي على التشريف السامي بحصوله على وسام الإشادة السلطانية من الدرجة الأولى. كما أود أن أعبّر عن مشاعري الخاصة تجاه هذه الشخصية العمانية الرصينة، الانسان الوزير ، والمُعلّم الجدير، والناصح الأمين. #شكراً لك pic.twitter.com/ktYXrRUXAj — Badr Albusaidi – بدر البوسعيدي (@badralbusaidi) August 26, 2020

وكانت شخصيات سعودية و إماراتية ومنهم امير سعودي قد هاجموا الوزير المتقاعد بن علوي، وشنوا حملة شيطنة وشماته عليه بعد تقاعده من منصبه ضمن التعديل الوزاري الجديد الذي أقره السلطان هيثم بن طارق.

وانتشرت الإشاعات أن السلطان أقال بن علوي من أجل حملات تافه على موقع تويتر، وإتهامات شعبوية فارغة شنها الذباب الإماراتي عن طريق بث تسجيل مفبرك، إستخدموا فيه المعارض سعيد جداد في لندن، قبل أن يعفو عنه السلطان هيثم ويهرول مسرعا إلى حضن الوطن.

وما نشر الوزير الوسعيد التغريدة حتى نشر النشطاء الكثير من التعليقات عليها وردود فعل أشادت به وبالوزير المتقاعد يوسف بن علوي سلاح السلام الشامل.

حمل حكمة السياسة العمانية إلى خارج الحدود وإثباتها بين الجموع … وترسيخ عمقها بين جميع الفرقاء على اختلافهم ليس سهلا



جزى الله #يوسف_بن_علوي خير الجزاء وأعانكم الله على هذه الأمانة — بدرية الهادي (@bmja22) August 26, 2020

معالي بن علوي رمز خالد وانت معالي السيد لاتنقصك الحنكة نتمنى لك التوفيق ولأبن علوي الشكر فقد كان لائقا بحجم السلطنة وبثقة باني النهضة — ابن عمان (@B43RQfdEdgmRDvN) August 26, 2020

وعلق أيضا الناشط الشاهين العماني الشرس، الذي كان اول من تصدى لتلك الحملات الشيطانية، وقال بتغريدة لسعها الدبور ما نصه: “تفنن المغرضون في وصف شتى الالفاظ المستوحاه من واقعهم الداخلي: اقالة تنحية عزل اقصاء ابعاد انهاء خدمات وغيرها، وواقعنا يقول تكريم بأعلى مستوياته بوسام لا يناله الا من جعل عمان على صدره وساماً فيصبح في سماءها نجماً،، قدم لها ما تستحق فنال ما يستحق فموتوا بغيضكم اننا باقون لنرتقي”

تفنن المغرضون في وصف شتى الالفاظ المستوحاه من واقعهم الداخلي

اقالة

تنحية

عزل

اقصاء

ابعاد

انهاء خدمات

وغيرها



وواقعنا يقول

تكريم بأعلى مستوياته بوسام لا يناله الا من جعل عمان على صدره وساماً

فيصبح في سماءها نجماً،،قدم لها ما تستحق فنال ما يستحق



فموتوا بغيضكم

اننا باقون لنرتقي pic.twitter.com/DlE66AyjQm — 🦅الشاهين🦅 الإمبراطورية الراسخة🇴🇲 الشعب الاقوى⚔ (@_FALCON_01) August 26, 2020