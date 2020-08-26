وكالة بلومبرج في تقرير مخيف: ما الذي يجري لمعتقلي الرأي في السعودية؟ “فيديو”

الدبور – أكدت وكالة بلومبرج ، الأربعاء، في تقرير مخيف، أن السلطات السعودية منعت الاتصالات بين معتقلي ومعتقلات الرأي السعوديين المعروفين وعائلاتهم، وزادت القمع ضد أي معارض يهدد بتوتير العلاقة بين المملكة والدول الغربية الحليفة لها.

ونقلت الوكالة الأمريكية، في تقرير لها، عن شقيقة الناشطة في مجال حقوق المرأة “لجين الهذلول”، التي اهتمت وسائل الإعلام العالمية بخبر اعتقالها عام 2018، أن الأخيرة لم تتصل بعائلتها منذ 9 حزيران/ يونيو.

وأضافت أن الأميرة “بسمة بنت سعود”، المعتقلة مع ابنتها، لم تتحدث مع أقاربها منذ أبريل/نيسان الماضي، أما “سلمان العودة”، المعتقل منذ 2017، فقد كانت آخر مكالمة له في 12 مايو/أيار الماضي، وذلك حسب أشخاص على معرفة بالموضوع.

حيث نشر نجله الدكتور عبد الله العودة، تغريدة جاء فيها: “بعد أيام بسيطة سيكمل الوالد #سلمان_العودة أربعة أشهر، بعد آخر اتصال وتواصل معه في حبسه الانفرادي في سجن الحائر بالرياض.

هناك انقطاع كامل لانعرف أخباره ولا صحته ولا وضعه ولا أخبار المحاكمة تماماً.. وقطع التواصل هذا يعتبر شكلاً من أشكال الضغط عليه والتعذيب النفسي له وللعائلة.”

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بعد أيام بسيطة سيكمل الوالد #سلمان_العودة أربعة أشهر بعد آخر اتصال وتواصل معه في حبسه الانفرادي في سجن الحائر بالرياض.



هناك انقطاع كامل لانعرف أخباره ولا صحته ولا وضعه ولا أخبار المحاكمة تماماً..



وقطع التواصل هذا يعتبر شكلاً من أشكال الضغط عليه والتعذيب النفسي له وللعائلة. — د. عبدالله العودة (@aalodah) August 25, 2020

وقالت “أريج السدحان”، شقيقة المعتقل السياسي عبد الرحمن السدحان: “لا أتمنى هذا لأي أحد”، مشيرة إلى أن عائلتها لم تتلق إلا مكالمة واحدة منذ اعتقال شقيقها في مارس/آذار 2018. وتعتقد عائلته إن اعتقاله جاء بسبب حساب على تويتر كان يديره باسم مجهول.

ولم تستمر المكالمة التي أجريت معه في فبراير/شباط أقل من دقيقة، حيث كانت كافية لإخبار عائلته أنه لا يزال على قيد الحياة.

وعلقت “السدحان” على محاولتها بكل الطرق التواصل مع شقيقها دون جدوى، بقولها: “الصمت يصم الآذان (..) كل الأبواب مغلقة ولم يعد لدينا أي خيار سوى الكلام”.

"فقط لأني سألت أين أخي؟ تلقيت بعدها تهديدات كثيرة، وتعجبت من كمية الكراهية التي تحملها"

أريج السدحان وهي تتحدث عن أخيها المعتقل عبدالرحمن السدحان @AreejASadhan pic.twitter.com/c5vLqHHOBl — الإصلاحيون السعوديون (@SaudiReformers) August 22, 2020

وأشار التقرير في وكالة بلومبرج إلى أن السلطات السعودية سمحت لمعظم معتقلي الرأي في الماضي بالاتصال بعائلاتهم وبانتظام، وأحيانا كل أسبوع، ونقل عن نجل العودة “عبدالله” قوله: “أنا قلق لدرجة أنني أشعر بالشلل في هذه اللحظة”.

وأضاف أنه سمع نفس الشيء من أفراد العائلات الأخرى، قائلا: “هم قلقون بدرجة شديدة على عائلاتهم وإن كانت هناك إصابات بفيروس كورونا ولماذا تتكتم الحكومة عليهم”.

ولم يردّ مكتب الاتصالات الدولية الحكومي بالسعودية، والذي يتعامل مع طلبات الإعلام الأجنبي، على أسئلة وجهتها له وكالة بلومبرج ، وعندما حاولت التواصل عبر البريد الإلكتروني مع دائرة العلاقات العامة في السجون، رجعت الرسالة برد آلي يقول إن البريد ممتلئ.

ولفتت الوكالة الأمريكية إلى أن وقف الاتصال بالسجناء والسجينات يمثل لعائلاتهم تصعيدا غير متوقع في القمع الذي يمارسه ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” ضد منتدقيه المحليين.

ونوه التقرير إلى اعتقال السلطات السعودية عشرات رجال الأعمال والدعاة والأكاديميين والناشطين في السنوات الأخيرة، ما خلق مناخا من الخوف، في وقت يحصل فيه ولي عهد المملكة “محمد بن سلمان” على دعم بسبب فتحه اقتصاد المملكة وتخفيفه القيود الاجتماعية المفروضة على المرأة.

وخلق هكذا مناخ جيلا جديدا من المعارضين، وحفّز حملات للدفاع عن المعتقلين في الخارج، ما يمثل إحراجا للمملكة، خاصة بعدما استأجر عدد من السعوديين في الخارج شركات ضغط أمريكية ومحامين للدفع بحالاتهم إلى الضوء، في وقت تشهد الولايات المتحدة حملات انتخابية، بحسب التقرير.

و”لجين الهذلول” متهمة مع غيرها من الناشطات بالدعوة للتغيير السياسي وإهانة المملكة والتواصل مع دبلوماسيين وصحفيين أجانب، لكن محاكمتها معلقة منذ أشهر، فيما يطالب وكيل النيابة العامة السعودية بالإعدام ضد “سلمان العودة” بتهم لها علاقة بالأمن وتعليقات كتبها على الإنترنت.

وبحسب شقيقة “لجين”، فقد قيل لعائلتها ذات مرة إن انقطاع الزيارات والاتصالات أمر مرتبط بأمور تنظيمية ناجمة عن انتشار فيروس كورونا، لكن لم يتغير أي شيء عندما بدأت السلطات تخفف من الإغلاقات.

وتعيش عائلات السجناء حالة من القلق المستمر على أبنائها وبناتها المعتقلين، خاصة بعد وفاة سجينين معروفين، منهم “عبد الله الحامد”، الذي سُجن في عهد الملك السعودي السابق “عبدالله بن عبدالعزيز”، ونقل في أبريل/نيسان الماضي إلى المستشفى بعد إصابته بجلطة، وتوفي في حزيران/ يونيو، وذلك بحسب رسالة من مقررين خاصين في الأمم المتحدة إلى الحكومة السعودية.

يحيى عسيري: الأصل أن نشك بأن السلطات الحكومية هي وراء وفاة كل معتقل في سجونها @abo1farespic.twitter.com/QJs3H7mnvG — الإصلاحيون السعوديون (@SaudiReformers) August 25, 2020