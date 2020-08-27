جيري ماهر في تطبيلة ضحك منها شيطان العرب نفسه: بن زايد سيحرر كامل فلسطين!

الدبور – في مقطع فيديو وفي أكبر تطبيلة شهدها التاريخ منذ ضياع الأندلس، قال جيري ماهر المطبل المعروف أن بن زايد نعم قادر على تحرير فلسطين، وذلك في لقاء له مع فيصل القاسم في برنامج الإتجاه المعاكس الذي يعرض على قناة الجزيرة.

التطبيلة القوية التي خرقت أجواء فلسطين المحتلة ووصلت إلى رئيس وزراء الإحتلال نتنياهو ورئاسة أركان جيش الإحتلال، وصلت أيضا إلى ولي عهد أبوظبي بن زايد، الذي ضحك منها ومن قوتها.

وعلمت مصادر الدبور أن بن زايد ولي عهد أبوظبي في إجتماع متواصل مع قيادة الجيش الإماراتي و جيش الإحتلال لحل الموضوع سلميا بعيدا عن القوة الإماراتية المفرطة التي ستحرر فلسطين.

وبعث نتنياهو ببرقية مستعجلة لشيطان العرب، يطالبه فيها بتحرير الأراضي التي أحتلت عام ٦٧ فقط وليس كامل التراب الفلسطيني.

شاهد أقوى تطبيلة لعام 2020 من اكبر مطبل عرفه التاريخ اللبناني جيري ماهر… الأموال تفعل أكثر من ذلك، ولو أراد بن زايد منهم أن يصبح النبي الخاتم للأنبياء لفعلوها بلا تردد.

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المطبل جيري ماهر : محمد بن زايد قادر على تحرير فلسطين ويقف إلى جانب فلسطين والاتفاق الإماراتي والإسر1ائيلي يخدم الفلسطينيين 😆👇 pic.twitter.com/9PwRPWFc5d — ابو منشار (@abukarsh2018) August 27, 2020