شاهد كيف إستقبلت سلطنة عمان وزير خارجية أمريكا الباحث عن المطبعين؟!

الدبور ٠ سلطنة عمان وعلى المستوى الشعبي إستقبلت وزير خارجية الولايات المتحدة، مايكل بومبيو، في جولته في الشرق الأوسط لمحاولة إقناع المزيد من الدول العربية ، لتسير على نهج الإمارات في التطبيع مع الإحتلال.

وقوبل طلب وزير الخارجية بالرفض من قبل السودان وحتى البحرين التي تنتظر الامر من السعودية التي تراجعت في آخر لحظة بعد الحملة الشعبية العربية و الرفض الكبير الذي واجهته الإمارات بعد قرار التطبيع.

واستقبل النشطاء في مواقع التواصل الإجتماعي في سلطنة عمان بومبيو بإعادة وسم “عمانيون ضد التطبيع”، وعبارات لا أهلا ولا سهلا بك، و التطبيع خيانة، وعمان لن تطبع أبدا.

ونشر حساب السفار الامريكية في مسقط خبر وصول وزير الخارجية الأمركي على صفحتها، بتعليق جاء فيه: “وصل وزير الخارجية الامريكي مايكل بومبيو إلى مسقط صباح اليوم لمناقشة وتعزيز شراكة الولايات المتحدة الأمريكية الراسخة مع سلطنة عمان.”

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التغريدة التي رد عليها الناشط العماني مصطفى الشاعر بتعليق جاء فيه فقط الوسم : #عُمانيون_ضد_التطبيع

وانتشرت التغريدات الرافضة للتطبيع ولزيارة وزير الخارجية إن جاء بصفقة للتطبيع، وعلق الكثير من النشطاء في السلطنة على وسم عمانيون ضد التطبيع، ولسع الدبور بعض تلك التغريدات، بعكس ما حصل في الإمارات حيث طبل الكثير للتطبيع، بل منهم من وصفه بالقرار الشجاع و العظيم.

سلامًا لأرض خُلقت للسلام و ما رأت يومًا سلام سلامًا فلسطين شرف المسلمين 🇵🇸 #عُمانيون_ضد_التطبيع pic.twitter.com/vkDgibDsZu — وائل الحراصي 🇴🇲 (@wailalharrasi) August 26, 2020