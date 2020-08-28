إرفع رأسك أنت عُماني .. فرحة عارمة برفض التطبيع، على قدر فرحة الإماراتين بالتطبيع
الدبور – إرفع رأسك أنت عُماني .. بهذه الكلمات عمت فرحة عامرة في وسائل التواصل الإجتماعي، بعد فشل جولة وزير خارجية الولايات المتحدة لإقناع بعض الدول للسير على نهج الإمارات، و التطبيع مع الإحتلال الإسرائيلي، مجانا وبدون مقابل، بل سلام من اجل السلام، كما قال نتنياهو عن إنتفاقيته مع شيطان العرب، إنها أرخص إتفاقية سلام حصل عليها.
وعلى قدر هرولة البعض في الإمارات وفرحهم بالتطبيع، وعلى قدر كمية التغريدات المؤيدة للتطبيع، وبل التي صورته بانه جنة الله على الأرض، ووصل الامر إلى شتم فلسطين و القضية الفلسطينية.
على نفس هذا القدر وربما اكبر منه عبر الشعب العماني، عن فرحته بقرار السلطان برفض التطبيع المجاني مع الإحتلال، و الإلتزام بحل يرضي جميع الأطراف وإرجاع الحق للشعب الفلسطيني.
فقد لسع الدبور الكثير من التغريدات التي إنطلقت تحت وسم عمانيون ضد التطبيع، فور الإعلان عن فشل جولة وزير الخارجية الأمريكي ورفض السلطان للتطبيع بدون إقامة دولة فلسطينية، وضمن مبادرة السلام العربية.
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وعلق ناشط بقوله: “نُريد أن تصل رسالتنا لكل من له شأن:أننا كشعب عُماني نرفض رفضا تاما إقامة علاقات مع بني صهيون،لا نريد لتاريخنا العظيم الذي شيده الماضون بالأمجاد والمكارم أن يتدنس بلمحة بصر بإقامة علاقات مع أعداء الله ورسوله مع الذين يسفكون الدماء بلا ذرة رحمة..يارب سلمنا”