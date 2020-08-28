شاهد بن زايد قتل آلاف الأطفال والنساء من المسلمين و أنقذ ١١ يهوديا من اليمن

الدبور – ولي عهد أبوظبي شيطان العرب بن زايد ، الذي دمر اليمن ولم يبق فيها لا بشر ولا حجر ولا حتى هواء نقي، حتى الأشجار سرقها ونقلها إلى أبوظبي، ولكن قلبه لم يتحمل وأنقذ ١١ يهوديا من اليمن، لأن اليمني اليهودي أغلى وأهم من اليمني المسلم.

و قال كبير الحاخامات الروس “بريل لازار” في دولة الإحتلال، إن ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد استجاب لدعوته بدعوة القوات العسكرية الإماراتية في اليمن لإنقاذ عائلات يهودية من هناك بحجة أنها محاصرة.

وعلق الحاخام على ذلك بقوله إن “العمل النبيل” لإنقاذ الأرواح “سيزيد من ثروات الإمارات”، وفقاً لتقرير نشرته الصحيفة العبرية “إسرائيل اليوم”.

وتابع قائلا: “باركوا الذين يقفون على رأسها (الإمارات)، يباركون سكانها” ويرون البركة في كل أعمالهم، وفي كل خطوة”.

وأوضحت الصحيفة أن وكالة الأنباء الإمارتية تحدثت قبل أسبوعين عن إنقاذ إحدى العائلات اليهودية، التي تم إحضارها إلى أبو ظبي ولم شملهم مع أقارب تمكنوا من الفرار من اليمن قبل سنوات عديدة.

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وأشار الحاخام إلى أن هولاء لم يروا بعضهم منذ 15 عاماً قبل أن يلتئم شملهم من قبل “الاصدقاء العرب الجدد”.

جاء ذلك في الوقت الذي تواجه فيه الإمارات اتهامات واسعة بالمشاركة في قتل وتهجير العديد من أبناء الشعب اليمني.

وعلق الصحفي الفلسطيني من واشنطن، نظام المهداوي، على الرحمة التي يحملها شيطان العرب بقلبه لليمن خاصة، حيث قال ما نصه:

“صارت #الإمارات تعمل بمثابة وكالة الهجرة اليهودية فقد صلى من أجلها كبير الحاخامات لأنها جلبت 11 يمنيا يهودياً إلى #إسرائيل. ما عليك بالمسلمين الذين تذبحهم الإمارات في #اليمن فهؤلاء لا بواكي لهم لكن عليك ان تواجه حقيقية أن الصهيونية لها دولتان واحدة في #فلسطين والأخرى في الإمارات.”

صارت #الإمارات تعمل بمثابة وكالة الهجرة اليهودية فقد صلى من أجلها كبير الحاخامات لأنها جلبت 11 يمنيا يهودياً إلى #إسرائيل. ما عليك بالمسلمين الذين تذبحهم الإمارات في #اليمن فهؤلاء لا بواكي لهم لكن عليك ان تواجه حقيقية أن الصهيونية لها دولتان واحدة في #فلسطين والأخرى في الإمارات. pic.twitter.com/Kdz6KqccPN — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) August 28, 2020

وعلق الكثير من النشطاء في اليمن على الأنباء، وقال أحدهم يا ليته يعامل الشعب اليمني كله على إنهم يهود ويوقف آلة القتل المتوحشة التي يمارسها عليهم.