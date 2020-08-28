فضيحة سوزان نجم الدين
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شقيقة الفنانة سوزان نجم الدين تنشر فيديوهات إباحية لها و الاخيرة ترد (فيديو)

By وطن الدبور
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الدبور – هددت شقيقة الفنانة السورية في مقطع فيديو إنتشر على وسائل التواصل الإجتماعي، وأثار حالة من الجدل، حيث هددت مريانا نجم الدين، التي إدعت إنها شقيقة الفنانة السورية بنشر فيديوهات إباحية لشقيقتها، جاء ذلك في أحد البرامج الحوارية.

حيث قال المذيع في المقطع المتداول موجها السؤال للفنانة، سوزان نجم الدين، هل أنت على إستعداد لفتح صفحة جديدة مع شقيقتك مريانا نجم الدين؟

لترد الفنانة سوزان من هي؟ ليعيد المذيع عليها مريانا نجم الدين وهذه صورتها، وتهددك بنشر فيديوهات إباحية لك على وسائل التواصل الإجتماعي.

وقالت سوزان نجم الدين، هذه المخلوقة لا أعرفها ولا تمت لي بأي صلة أبدا، وأنا أبي لم يتزوج سوى أمي، وأمي لم تتزوج سوى أبي، ولدي شقيقة واحدة فقط اسمها ميساء، وهي بعيدة عن الإعلام لأنها محجبة، وعندي ٤ شباب أخوة بيوخذوا العقل.

و أضافت لو كان لدينا أخ أو أخت لكنا نحن من بحثنا عنه أو عنها، لأننا عائلة متضامنة بشكل قوي جدا.

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“أما سخافات السوشال ميديا إذا بدي أرد عليها يمكن يطلعلي هون أخ وهون أخت، ويمكن بابا يطلع مو بابا”

ولكن من هي مريانا نجم الدين التي هددت بنشر فيديوهات إباحية قديمة للفنانة سوزان نجم الدين؟

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