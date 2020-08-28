مذيع أردني في تطبيلة أبطلت كل ما جاء قبلها: شيطان العرب تحت حماية الله (فيديو)

الدبور – قال مذيع أردني في أحدث و أقوى تطبيلة، غطت على كل ما جاء به وسيم يوسف من سحر و أبلطه، أن دولة الإمارات هي دولة تحت حماية الله حتى يوم الدين، حسب ما جاء في كتاب فقه التطبيل في زمن التطبيع.

و أسهب المذيع الأردني السابق في تلفزيون الأردن نجم الدين طوالبة، في تطبيلته لولي عهد أبوظبي بن زايد، مهاجما كل من إنتقده على تطبيعه المجاني مع دولة الإحتلال، وقال لماذا لا تتكلمون عن أمور أهم، مثل توديعه لخادمه الهندي بعد خدمته ل ٤٠ سنة متواصلة.

طوالبة يرى أن توديع بن زايد لخادمه “الهندي” ليس أي خادم بل هندي، أهم من إنتقاد تطبيعه مع الإحتلال الذي قتل ويقتل من شعبه ومن شعب جاره الفلسطيني لأكثر من ٨٠ عاما.

و أضاف وهو يعد مزايا بن زايد التي لا يتحدث عنها الإعلام المأجور، لعله يقصد الدبور، أن بن زايد قبل يد طفلة على الهواء مباشرة، لماذا لا تتحدثون عن ذلك، ولا نعلم أين كانت الدبابير وقت تقبيل شيطان العرب ليد طفلة إماراتية.

وكيف لم تنقل قناة الجزيرة هذا الحدث على الهواء مباشرة، ولم تضع في أسفل الشاشة خبر عاجل: شيطان العرب يقبل يد طفلة إماراتية، ويودع خادما هنديا.

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وأضاف مذيع أردني سابق أن هناط ٣ اهرامات في مصر، و شيطان العرب هو الهرم الرابع في الوطن العربي ولا يمس، يا إعلام مأجور، فكل الإعلام الذي تحدث عن التطبيع هو إعلام مأجور، أما من وصف شيطان العرب بهرم يودع خادمه الهندي فهو من القلب.

الصحفي نظام المهداوي نشر الفيديو على صفحته على موقع الفيسبوك، وعلق عليه بقوله: “لم ينقص المذيع الأردني السابق في التلفزيون الأردني/ نجم الدين طوالبة/ إلا أن يصلي ويسلم على #محمد_بن_زايد.

و أضاف: “الطوالبة وصف شيطان العرب بالهرم الرابع، لأنه متواضع وودع خادمه الهندي. الطريف ان هذا التسجيل جرى في استوديهات التلفزيون الأردني، وعبر قاريء آلي لبيان معد مسبقاً.

لكن الطوالبة الذي اعتبر محمد بن زايد ومحمد بن راشد ومحمد بن سلمان من المقدسات التي لا تمس إلا إنه لم ينافق ملكه الأردني بكلمة.”

https://www.facebook.com/watch/?v=233510537975038&extid=pvB8p4YKqKjTRQez