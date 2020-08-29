إمام الحرم المكي السابق يغني في عاشوراء: بحبك يا حمار!!

الدبور – إمام الحرم المكي السابق المثير للجدل، عادل الكلباني، و الذي أثار الجدل عدة مرات بعد غزوة بن سلمان الترفيهية، التي غير فيها كل شيء في السعودية حتى شيوخها من أمثال الكلباني، واعتقل من رفض أن يدخل في دينه الجديد.

وقال “الكلباني” في تغريدته التي أثارت موجة من السخرية و الجدل على موقع تويتر، وبعد أن قام بإعادة نشر تغريدة لأحد المغردين يتساءل فيها: “يا شيخ متى سمعت وأم عبدالإله أغنية رومانسية وأنتم صايمين؟ يمكن تفتيني مشتهي أسمع أغنية مع زوجتي حاليا، احنا صايمين ونبي نروق بارك الله فيك”.

ليرد عليه الكلباني بما نصّه: “خليها تغني لك بحبك يا حمار”.

خلها تغني لك بحبك يا ح https://t.co/SYYyNXROZ9 — عادل بن سالم الكلباني (@abuabdelelah) August 29, 2020

وبعدها حصلت تغريدة الكلباني على تعليقات مختلفة، بين الساخر من رده وبين المؤيدة لرده على استفسار الناشط، حيث قال أحدهم ما نصه: “هذا الرد الجيد من الشيخ عادل لبعض البشر طرق الباب فوجد الجواب الاخ على باله بيتسلى وبيحرج الشيخ علشان موضوع الاغاني ولكن وجد مايرضيه”

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بينما علق ناشط آخر بقوله: “واللهِ .. عجيب أمرك يارجل .. هذا وانت صائم .. لكن أن شاء الله يكون لك درس حتى تعرض الكلام على عقلك قبل أن تبديه أمام الملآ .. .. لسانك إن صنتهُ صانك .. . .. امسك لسانك ياأخي المسلم خير لك من الصيام .”

وقال آخر ما نصه: “هذا الرجل يقدم لك نكت وانت تعرف يا شيخ عادل اجبه جزاك الله بطريقه افضل فأنت اعرف بالطريقه المثاليه في الاجابه ويجب على اخينا الكريم الله يحفظه ان يحترم الدين جزاه الله خيرا”

هذا ردا لا يليق بإمام وخطيب وداعية وفي يوم فضيل يوم من أيام الله .

اعتبره جاهل والله سبحانه يقول (وأعرض عن الجاهلين ) أو اعتبره ما شئت ورد عليه بأفضل من هذا — بشير الحذيفي (@basher2008) August 29, 2020