المعارض السعودي غانم الدوسري ينشر فيديو لصوت المنشار داخل السفارة السعودية

الدبور – نشر المعارض السعودي غانم الدوسري، فيديو حصري لصوت المنشار من داخل السفارة السعودية، و الدوسري هو أول من أطلق لقب الدب الداشر على ولي عهد السعودية بن سلمان، بعد إنقلابه على عائلته و القيام بعدة قرارات جنونية طفولية بدون حساب.

كان أبرزها عملية إغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في مقر قنصلية بلاده في إسطنبول، عن طريق تقطيعه بالمنشار الكهربائي، في أغبى و أبشع عملية إغتيال في العالم.

الدوسري نشر الفيديو على صفحته على موقع تويتر، وهو بجانب سفارة بلده في لندن، وسمع صوت منشار كهربائي، وعلق بتهكم وسخرية على الفيديو بقوله كما لسع الدبور ما نصه:

“اذا مريت بجوار أي سفارة سعودية وسمعت هذا الصوت تتصل بـ #محمد_بن_سلمان أم تتصل بالشرطة؟”

اذا مريت بجوار أي سفارة سعودية وسمعت هذا الصوت تتصل بـ #محمد_بن_سلمان أم تتصل بالشرطة؟ pic.twitter.com/03Lp9Y7g18 — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) August 29, 2020

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وأثار الفيديو الذي نشره المعارض الدوسري موجة من التعليقات الساخرة و الجادة، فمنهم من قال نقطع الكهرباء عن السفارة أولا، لعلنا ننقذ بعض قطع المرحوم الذي يقومون بنشره، ومنهم من قال نتصل بالشرطة طبعا، لانه أكيد هناك عملية تقطيع تجري للمواطنين.

وكان بن سلمان قد أمر بإغتيال الصحفي السعودي المغدور جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، وتم تقطيعه بالمنشار الكهربائي للتخلص من جثته بسهولة، وبعدها تم حرق أجزاء جثته في منزل القنصل السعودي.

وحول ولي عهد السعودية القنصليات إلى مراكز تقطيع ومنازل العاملين في السفارات و القنصليات إلى مراكز حرق وتذويب.