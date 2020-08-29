شمس الكويتية تتحدث عن الزواج بطريقة فيها إيحاءات إستفزت المتابعين

الدبور – شمس الكويتية ظهرت في فيديو جديد تتحدث عن الزواج بطريقة فيها إيحاءات جنسية، كما علق البعض على الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع عبر مختلف منصات التواصل الإجتماعي، وأثار ضجة وحالة من الجدل بين مدافع ومهاجم لطريقتها وحركاتها المستفزة.

وتتعند شمس الكويتية إثارة الجدل كل فترة، عبر بث فيديوهات تعتبر لكثير من متابعيها مستفزة، ولا تتناسب مع قيم وأخلاق المجامع الكويتي خاصة، و المجتمع العربي و الإسلامي عامة.

ولكنها في كل مرة يثار الجدل حولها، تزيد من جرعة ما يستفز الجمهور، وهو الظهور شبه عارية، و الحديث عن الأمور التي قالت إنها محرمة عند الكثير، ولكنها ترى أن لا عيب ولا حرام فيها كما ترى.

وفي فيديو جديد تحدثت شمس الكويتية من غرفة نومها وهي شبه عارية كالعادة، عن الزواج، ولكنها خلال حديثها إعتمدت أكل قطعة مانجو بطريقة غريبة بين كل كلمة وأخرى.

وأحدثت الفنانة شمس الكويتية ضجة من خلال مقطع فيديو نشرته عبر تطبيق “سناب شات” وكشفت من خلاله أن ثلاثة عرسان تقدّموا لخطبتها، لكنها رفضتهم رغم “الإغراءات المالية”.

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وسخرت شمس من أحدهم وقالت: “احد قولت له المستوى الفكري لازم يكون متقارب، قالي أنا عندي شهادة خريج بترول، ويش دخل الشهادة في التقارب الفكري، أنت جاي تتوظف في أرامكو”، كما قالت.

وتابعت: “رسالة لكم أنتم الثلاثة، أنا ما أبغى أتزوج، تعبت من الرفض، وتعبت أقول لأ ولكن توصل لمرحلة إن يجي لي ناس يقولوا لي فلان مرسلني مو قولت لك لا توسط ناس لأن ولا إنسان يقدر يؤثر على هالمخ”.

وتابعت في حركاتها التي إعتبرها البعض مقصودة لأن فيها الكثير من الإيحاءات الجنسية حسب ما رأيهم، وتستمر شمس الكويتية في إثارة الجدل، وإثارة التعليقات في كل فيديو تنشره.