الأعور الدجال طحنون بن زايد يسرق أغنية خاصة للسلطان قابوس ويثير ضجة (فيديو)

الدبور – الأعور الدجال كما يلقبه النشطاء في موقع تويتر، الرجل الغامض طحنون بن زايد، سرق أغنية خاصة للسلطان الراحل قابوس بن سعيد رحمه الله، سلطان سلطنة عمان، ونسبها لشخصه، الأمر الي أثار ضجة واسعة بين النشطاء في سلطنة عمان.

الأغنية التي كتبت وغنت للسلطان الراحل قابوس بن سعيد، وتبدأ كلماتها بما نصه: “يا سيدي إلى الأبد عهد لك نكتب” تم سرقتها ووضعها على صورة الرجل الغامض طحنون بن زايد، الذي يعرف بأنه يد بن زايد الشيطانية، وخلف كل المؤامرات التي تحاك في الوطن العربي.

هذه السرقة التي أتت بعد محاولات عديدة ومستمرة لسرقة تراث وآثار سلطنة عمان من قبل الإمارات، في محاولات مستمرة لإنهاء عقة النقص، وحقيقة تبعية الإمارات للسلطنة، كما هي عقدة النقص مع شقيقته التي طبعوا معها، دولة الإحتلال.

حيث لم تكتف دولة الإحتلال بسرقة الأرض، بل سرقت جتى التراث و الطعام الفلسطيني أيضا لعقدة النقص، بأنها دولة مارقة ليس لها جذور في الأرض التي إحتلتها، تماما مثل الإمارات.

ناشط عماني نشر الفيديو الذي أثار الضجة، وعلق عليه بقوله: “تم سرقة الأغنية الخاصة ب #أعز_الرجال_وأنقاهم.. انطحنن عظامك أنت وهالشيفة يالخمم”

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تم سرقة الأغنية الخاصة ب #أعز_الرجال_وأنقاهم..



انطحنن عظامك أنت وهالشيفة 👇 يالخمم https://t.co/3Aq2w3Fi31 — Majid Yousuf (@darkn66ess) August 30, 2020

وعلق الكثير من النشطاء على الفيديو و التغريدة الخاصة ب الأعور الدجال ، الدبور لسع بعض التعليقات التي منها من رأى أن الامر لا يستحق الضجة، والكثير منهم من رأى إنها إعتداء واضح ونقص يعاني منه عيال زايد.

حيث قال ناشط معلقا بقوله: “لن يقدح شرار العز إلا لصاحبه من كتبت له هذه الأبيات تشرفت بمقامه طيب الله ثراه ولا تتناغم مع غيره لأن تكوينات الأماحد تفرق هناك من ينحني له التاريخ اجلالا وتقديرا وهناك من يلعنه التاريخ مرارا وتكرار فلن يصلوا إلى مقامات أسيادهم ولو عانقوا السماء”

وقال آخر ما نصه: “متعودين على السرقات أخي ماجد ما بتقصر عليهم هالاغنيه… عاداتهم وتقاليدهم السرقه”

وعلق ناشط ساخرا: “عيل هذا شكل واحد ينقال له سيدي بعد!! والله مهزلة هالشعب حياتهم سرقات فقط.. فعلا قطاع طرق بامتياز”

عيل هذا شكل واحد ينقال له سيدي بعد!!

والله مهزلة هالشعب حياتهم سرقات فقط..

فعلا قطاع طرق بامتياز🤣 — Dr. MAZIN (@Mazin20793120) August 30, 2020

بتقصر عليهم من أغنية ما يسرقوها!! باقي شيء ما سرقوه قطاع الطرق — العماني أصيل (@Qhp8EsZDVIH3NvN) August 30, 2020