جريمة مروعة بالفيديو : حرقها زوجها وهي حامل.. وفاة حنين تثير غضبا في العراق

الدبوؤ – في جريمة مروعة هزت العراق، أقدم زوج على حرق زوجته وهي حامل بدم بارد، الجريمة التي أثارت غضبا واسعا بعد إنتشار تفاصيلها المرعبة.

و توفيت يوم الأحد، الشابة العراقية حنان الزبيدي، متأثرة بإصابتها بحروق بليغة، بعدما أقدم زوجها على حرقها وهي حامل، في حادثة أثارت غضبا عارما في العراق.

وتحدثت وسائل إعلام عراقية، الأسبوع الماضي، أن حنين الزبيدي أُحرقت على يد زوجها وهو ابن عمها، حيث كانت حاملًا في شهرها الثامن.

ونقل مركز ”النماء“ لحقوق الإنسان في العراق، يوم الأحد، عن مصدر من أسرة حنين الزبيدي، أن ابنتهم توفيت متأثرة بالحروق التي أصيبت بها.

وكتب المركز عبر صفحته على فيسبوك: ”بحسب أهل الضحية فإن زوجها قد أقدم على حرقها بمادة البنزين وهي حامل، وقد توفي الجنين بداخلها قبل وفاتها“.وأشار إلى أن حنين ”تعرضت لعنف أسري متواصل من قبل زوجها طيلة فترة زواجها“.

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وروى ذوو الزبيدي، في تصريحات سابقة، بعضا من تفاصيل الجريمة المؤلمة، مؤكدين أنها ”تعرضت للحرق على يد زوجها، في العاصمة العراقية بغداد، رغم أنها كانت حامل“.

وأضافوا أن سبب تنفيذ الزوج لجريمته هو خلاف بسيط وقع بينهما. وناشدت والدة الضحية، وزير الداخلية العراقي، للقصاص من زوج ابنتها.

وفور نشر نبأ وفاة حنين في جريمة مروعة ، أعرب عدد كبير من الناشطين العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي، عن غضبهم من الجريمة، مطالبين بإنزال أقصى عقوبة بحق زوجها.

وفاة الشابة حنين الزبيدي التي أحرقت على يد زوجها



حسبي الله ونعم الوكيل

يابه تعرفون ولدكم مو زلم ليش اتورطوهم مع بنات العالم

هو الأصل الفاسد ليش نعتب عل البذر👌 — Layan🇮🇶 (@75fg8p) August 30, 2020

من القضايا الي ماسلطوا الضوء عليها هي قضية حنين):

حنين شابة ماتت حرقًا هي و جنينها إستكمالًا لمسلسل الحرق في العراق،

اقدم زوجها على حرقها بمادة البانزين وهي حامل.#حق_حنين_الزبيدي#كل_يوم_ملاك pic.twitter.com/lVx4Q12y5y — جواهر♀️🇮🇶 (@zahraamazin8) August 30, 2020