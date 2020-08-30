شاهد إغتصاب فتاة بوحشية أمام الكاميرات و الناس في مكان عام (فيديو)

الدبور – حاول شاب إغتصاب فتاة في مكان عام، وأمام الكاميرات المنتشرة في المكان، وأمام حشد من الناس. وعندما فشل فر هاربا، بعد أن أصاب الفتاة بجروح متعددة وهو يغتصبها بوحشية.

و بحثت شرطة مدينة نيويورك عن الرجل الذي شوهد في مقطع فيديو، وهو يحاول إغتصاب فتاة بوحشية على منصة عامة لمترو الأنفاق في منهاتن. إلى أن تم القبض عليه لاحقا.

وقالت الشرطة إن الاعتداء الوحشي وقع بينما كانت الفتاة البالغة من العمر 25 عاماً تنتظر القطار، في محطة بوسط المدينة صباح السبت.

حيث مسكها من الخلف وأوقعها على الأرض وقام بمحاولة نزع ملابسها بالقوة.

وأكد مدير شرطة العبور إدوارد ديلاتوري، الأحد، على تويتر أن الضباط يريدون الاستماع لشهادات ركاب مترو الأنفاق الذين تدخلوا لإنقاذ المرأة من الأذى.

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ونشرت الشرطة صورة للمشتبه به مأخوذه من الفيديو.

وقالت الشرطة إن المرأة أصيبت بجروح طفيفة ولكنها رفضت تلقي العلاج الطبي.

وصرخ الذين شاهدوا الحادث في وجه المهاجم وطلبوه منه الابتعاد عن الضحية فوراً، وكانت الضحية تصرخ وهي تطلب النجدة.

وقال مدير الشرطة إن هذا أمر مزعج ومخزي للغاية، مؤكداً بأنه لا ينبغى على أي أحد التعرض لذلك، وأعلنت الشرطة في وقت لاحق إلقاء القبض على الجاني، وتم إحالته للتحقيق في الواقعة

.@NYPDSVU arrests Jose Reyes in attempted rape; facial recognition aided in the arrest, he was previously arrested earlier this year and matched the mugshot, according to @NYPDDetectives. https://t.co/9ISy9BCkPR — 𝐌𝐲𝐥𝐞𝐬 𝐍. 𝐌𝐢𝐥𝐥𝐞𝐫 (@MylesMill) August 30, 2020