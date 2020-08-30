شاهد مصرية تمسح الأرض بضابط مصري، وضجة واسعة و المطالبة بمعاقبتها ولكن!

الدبور – في فيديو إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، قامت سيدة مصرية بإهانة ضابط شرطة أثناء القيام بعمله، وأهانته بطريقة مستفزة. ونزعت رتبته العسكرية من كتفه أمام الجميع.

وأثار المقطع غضب رواد منصات التواصل الاجتماعي، وسط مطالب بالقبض عليها ومعاقبتها، خاصة أنها أقدمت على أفعال مشينة يعاقب عليها القانون. باعتدائها على الضابط من خلال نزع رتبته الشرطية بعد اختطافه هاتفها النقال.

وأظهر المقطع المتداول سيدة مصرية تقف أمام ضابط شرطة في محكمة مصرية. وقد رفض مرورها لقضاء ما تحتاجه من المكان دون أن ترتدي الكمامة وتلتزم بالإجراءات الاحترازية. موضحا أنها تقوم بالتصوير في المحكمة.

ووثق المقطع الذي تم التقاطه في المحكمة بناء على أمر من الضابط، كي يحصل على حقه عندما تعللت السيدة بأنها مستشار وعضو أمم متحدة، أنه طالبها بإبراز هويتها فرفضت وشتمته.

وأوضح المقطع أن الضابط قال للسيدة إنها في حال عدم إبراز هوية عملها فسيضطر لإحضار شرطية لوضع ”الكلبش“ في يدها وإدخالها الحجز. لكنها رفضت بشكل قاطع وسبّته بقولها ”يا زبالة“.

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وبحسب المقطع، قام الضابط باختطاف هاتفها النقال من يدها فما كان من السيدة إلا أن قامت برد فعل معاكس ونزعت الرتب الشرطية من على كتفه مطالبة برد هاتفها.

الفيديو إستفز النشطاء في مصر، وأعاد لهم ذاكرة فيديو سيدة المطار، السيدة التي أهانت ضابط شرطة في المطار، وكانت واصلة ولها مركز في البلد، وطالبوا بمعاقبة هذه السيدة مهما كانت صفتها ومركزها او من يدعمها.

وقال مغرد باسم يوسف عدلي: ”ياسمين النرش، سيدة المطار، تعود لنا بوجه جديد، #سيدة_المحكمة“.

وقالت وسائل إعلام محلية نقلا عن مصدر أمني في مديرية أمن القاهرة، إن الأجهزة الأمنية استطاعت القبض على هذه السيدة، منوها أن الواقعة حدثت في محكمة مصر الجديدة.

وأكدت التحريات أن السيدة انتحلت صفة مستشار بالأمم المتحدة لتبرير عدم ارتدائها ”الكمامة“ والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وشدد المصدر أنه تم ضبط السيدة المعتدية على الضابط بمعرفة حرس المحكمة وأحيلت إلى نيابة النزهة التي باشرت التحقيق معها. لاتهامها بانتحال صفة مستشار بالأمم المتحدة، وعدم مثولها لأوامر الضابط متعللة بمنصبها، والاعتداء على موظف عام أثناء تأدية مهام وظيفته.